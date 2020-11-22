拘禁40小時催討4萬元 主嫌另案遇警圍捕身亡、同夥判刑

陳姓男子夥同鄭男用手銬銬住欠他4萬元的蘇姓男子，蘇被拘禁40小時後，轉開洗手台排水管，戴著手銬脫逃並報案。基隆地院審結，認定陳、鄭均犯妨害自由罪各判刑7月；均犯傷害罪各判刑4月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，蘇男從2016年4月起因經濟窘困，多次向陳借款應急，同年9月26日又打電話給陳，表示想再借錢。陳假意答應，當天深夜11點多邀鄭同行，與蘇見面後，稱要到徐男家中取錢，進入徐家後，陳用手銬將蘇銬在2樓到3樓的樓梯把手。

陳、鄭輪流看顧蘇男，由鄭負責蘇的飲食。拘禁期間鄭、陳分以徐家的木刀或徒手毆打蘇男。9月28日下午因陳、鄭要暫時離開徐家，改把蘇男銬在徐家3樓洗手間洗手台排水管。蘇後來成功轉開手銬銬住的洗手台排水管，再從3樓窗戶跳出屋外脫困，跑至附近商家求助報警。

陳男被判刑後，去年又涉寄「氰酸鈉」毒物包恐嚇宜蘭縣5名魚塭養殖業者，要求匯款30萬元。宜蘭縣礁溪警方去年11月21日到基隆逮人時，陳在車內拒捕，員警開槍壓制。陳男最後陳屍駕駛座，頭部中彈死亡。

鄭男涉案部分，法院審理辯稱與徐是鄰居，常常去徐家聊天。當天他跟陳男找徐時，剛好碰到蘇來向陳借錢。他只在徐家待1、2個小時就離開，沒有參與控制蘇男行動，也沒有毆打蘇男。

徐男證稱，鄭男先跟他說要帶朋友來他家聊天，算是借場地，他說好。鄭後來和2個他不認識的人來他家，在2樓客廳聊天。他覺得插不進話就去睡覺，醒來後看到蘇被銬在2樓樓梯把手，要求鄭、陳不要把人銬在那裡。兩人把蘇改銬在3樓廁所後離開，他在2樓滑手機，不久聽到碰一聲，上樓查看發現蘇逃走了。