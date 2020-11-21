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中市警官上任3天喝花酒 記過調離主管職

中央社 / 台中21日電

台中市警察局新建大樓。聯合報系記者黃仲裕／攝影
台中市警察局新建大樓。聯合報系記者黃仲裕／攝影
台中市警察局高姓副分局長上任3天，於20日凌晨應友人邀約，前往有女陪侍的KTV喝花酒，台中市警察局接獲情資主動出擊，當場在包廂內查獲高男，記過並調離主管職。

台中市警察局20日接獲有警官涉足不妥當場所，隨即進行風紀探查，會同轄區分局員警，凌晨前往KTV實施臨檢，當場在包廂內查獲高姓副分局長。高男自第三警分局調往太平警分局，上任第3天，因到有女陪侍的KTV喝花酒遭逮。

高男表示，19日接受民防幹部邀請，晚間6時下班後到大里區參加飲宴，晚間11時許，餐敘結束後又應友人邀約隨同前往KTV，高男聲稱因不勝酒力，不知該KTV為列管的不妥當場所。

高男下班後因參加餐會並在過程中飲酒，因酒後自我控制力降低，涉足有女陪侍的不妥當場所，高男身為幹部，深知警察人員非因公不得涉足不妥當場所相關規定，未能以身作則、謹言慎行，導致違紀情事。

台中市警局檢討後，將高男調至警局秘書室，依規定記過處分。市警局表示，將持續清查所屬員警有無涉足不妥當場所情事，秉持不掩飾、不庇縱、不徇私原則，一經發現違法犯紀徵候，主動查處，積極維護警察風紀。

警察 KTV 台中市

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