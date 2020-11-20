何壽川遭重判8年半！法院理由「能力越大、責任越重」

永豐金創辦人何壽川被控挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，犯金控法、證交法重罪，台北地院審理後今依加重特別背信罪判何壽川8年6月徒刑，可上訴。

判決指出，何壽川身為永豐餘集團實際決策權者、永豐餘控股公司子公司YFY GLOBAL公司唯一董事、永豐金控公司董事長，又本案因何壽川而起，他違反已發行有價證券公司董事、金控公司負責人的忠實義務，和一般人不同，何壽川「職位、能力及影響力越大，所兼負的責任越重」，所以判處共犯中最重刑度。

檢方起訴，何壽川有意投資上海市南京路1788號「1788大樓」，大樓本由三寶集團、頂新集團魏家、美林證券為主要控股結構，美林想釋出持股，三寶、頂新則有優先承買權，但李俊傑的資金不夠，與何壽川密謀。

檢方指控，何壽川指示永豐金海外子公司「GC」、永豐銀海外子公司「SPC」貸款給李俊傑的境外紙上「Giant Crystal」公司，由永豐租賃調度6000萬元美金借李俊傑，何將融資款兩成1200萬元美金、即台幣3億元作為個人投資「1788大樓」的股款。

此外，何壽川指示永豐餘、元太科技各借850萬元美金給李俊傑，作為預付租賃「1788大樓」辦公室的9年期租金，後再改以購買「Giant Crystal」可交換公司債掩人耳目，2筆共7700萬元美金的非常規交易，損害永豐金股東利益。

何壽川偵查中被羈押禁見，2017年8月16日被起訴時，檢察官對何具體求刑12年，建請法院併科罰金3億6000萬元；移審後，何壽川說他曾經作過換肝手術，法院裁定他以4億元交保、併限制出境。