毒販擁槍自重 駕車衝撞突圍逃逸兩個月落網

35歲周姓男子涉嫌在雙北、桃園地區販毒，還擁槍自重，台北市警方今年9月前往桃園市一處修車場攻堅圍捕時，他帶著槍彈駕車衝撞逃逸，留下大量毒品及部分槍彈；警方持續追緝，近日趁周男到台北市大安區找朋友時突襲圍捕，當場查獲周男及隨身攜帶的長短槍彈，詢後依涉毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方調查，綽號「小隆」的周男，去年就因毒品案落網，卻惡性不改，今年初遭人舉報流竄雙北、桃園地區，專門販賣一、二級毒品；他為躲避警方查緝及黑吃黑，還隨身攜帶火力強大的槍械。

警方經數月蒐證，9月初前往周男位於桃園市八德區的修車廠攻堅圍捕，周男卻直接駕車衝撞突圍，逃往三峽地區窩藏，留下非制式手槍1把、子彈15枚、現金25萬元及大量一、二級毒品在廠房內。

在周男逃逸期間，因先前涉及槍砲、毒品案分別遭新北地檢署、桃園地院發布通緝，警方為防止他四處逃逸犯案，危害社會治安，全力查緝之下，11月15日凌晨1時許在台北市大安區發現周男蹤跡。

專案小組獲悉後立刻與特勤中隊配合，前往大安區泰順街一處民宅埋伏、伺機圍捕，當場逮捕前來找朋友的周男，查扣周男隨身放置在座車上的霰彈槍1把、霰彈4枚、手槍1把、子彈5發等，詢後依法送辦。