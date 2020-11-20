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警查獲不法地下匯兌集團 現場驚現數百萬現金

聯合報 / 記者邱奕能/即時報導

刑事局與高雄市警方聯手，先偵破假冒檢察官的詐騙集團，向上溯源下，本月初時破獲以吳姓男子經營的地下匯兌集團，現場查獲300多萬元現金，警詢後依違反銀行法等罪嫌起訴，吳以20萬元交保。

據了解，以盧男為首的詐團，去年開始假冒地檢署檢察官名義，誆稱被害人觸法，需要面交金錢自清，詐團得手後，在經由陳姓男子（54歲）仲介，找上吳姓男子（55歲）經營的地下匯兌集團，再以每次3到5%的手續費，將台幣兌換成人民幣，讓不義之財流往上游。

該詐團行騙至少有20多位民眾受害，幾乎分佈在台中、高雄地區，被害人年齡層從30歲起到50多歲都有，得手近1200萬元左右，甚至有人一次遭詐騙百萬元。

刑事局電信偵查大隊、高雄市警察局三民一分局、鳳山分局接獲情資後，共組專案小組，陸續現場逮捕與被害人面交的車手，向上溯源3到4層後，成功逮捕「車手頭」曹姓男子（30歲），追出詐騙機房成員。

刑事幹員持續深入追查下，見時機成熟於本月3日，前往台南地區一舉逮捕經營地下匯兌集團的吳男等人，並在現場起獲307萬元現金、價值270萬元的BMW轎車、金融帳戶存摺11本等證物。

吳男供稱，他利用在柬埔寨設立的公司帳戶收付贓款，每月可處理500萬元到1000萬元。警詢後，吳男、陳男依違反銀行法罪嫌移送高雄地檢署，訊後吳以20萬元交保。

刑事局與高雄市警方聯手，先偵破假冒檢察官的詐騙集團，向上溯源下，本月初時破獲以吳姓男子經營的地下匯兌集團，現場查獲300多萬元現金。記者邱奕能／翻攝
刑事局與高雄市警方聯手，先偵破假冒檢察官的詐騙集團，向上溯源下，本月初時破獲以吳姓男子經營的地下匯兌集團，現場查獲300多萬元現金。記者邱奕能／翻攝
刑事局與高雄市警方聯手，先偵破假冒檢察官的詐騙集團，向上溯源下，本月初時破獲以吳姓男子經營的地下匯兌集團，現場查獲300多萬元現金。記者邱奕能／翻攝
刑事局與高雄市警方聯手，先偵破假冒檢察官的詐騙集團，向上溯源下，本月初時破獲以吳姓男子經營的地下匯兌集團，現場查獲300多萬元現金。記者邱奕能／翻攝
刑事局與高雄市警方聯手，先偵破假冒檢察官的詐騙集團，向上溯源下，本月初時破獲以吳姓男子經營的地下匯兌集團，現場查獲300多萬元現金。記者邱奕能／翻攝
刑事局與高雄市警方聯手，先偵破假冒檢察官的詐騙集團，向上溯源下，本月初時破獲以吳姓男子經營的地下匯兌集團，現場查獲300多萬元現金。記者邱奕能／翻攝

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