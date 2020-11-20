影／衝撞實習警竊盜5條通緝犯染髮變裝 依殺人未遂送辦

基隆市警局第四分局20歲實習警員林鈺傑，日前協助圍捕5條竊盜胡姓通緝犯，遭胡駕車撞成重傷，胡男今天上午在台中落網，下午1時押解返回基隆，他在加油站竊取40萬元花到剩6萬元，他為躲警在友人接應下染髮、變裝躲至台中，外出吃早餐時被逮，警方將依殺人未遂、妨害公務、竊盜等移送偵辦。

受訓的實務訓練警員林鈺傑，日前隨員警出勤，警方以兩輛車前後包夾胡姓通緝犯（35歲）駕駛的車輛，胡見員警下車來抓他，重踩油車鑽空隙逃逸時，林員被撞受傷倒倒地。林經送醫急救，檢查發現左腳骨折、頭部些微內出血，救治後傷勢穩定，復原良好，近日內可出院。

胡男向警方供稱，不是故意要撞實習警察，因有5條通緝要逃脫，曾有想要投案，但沒有勇氣。警方查扣6萬元贓款等證物。

基隆市警四分局日前接獲轄區加油站業者報案，遭竊賊侵入偷走40萬元現金，偵查隊與派出所組成專案小組，追查後鎖定因涉多案被通緝的胡男涉嫌犯案。專案小組日前接獲情資，胡男駕駛的紅色車輛出現在市區前往查緝，在愛二路趁胡男女友下車時，將兩輛車分別停在胡車前、後方，並下車抓人。胡重踩油門衝撞時，林鈺傑閃避不及被撞傷。

偵查隊長黃柏銘說，胡男作案後把作案車子丟到三重，並以衣物、口罩掩面，還去染髮、變裝，在友人接應下躲到台中北區進化北路一處租屋處躲藏，警方過濾數百監視器，昨晚得知他藏匿處，專案小且南下埋伏，今天上午趁他出門時逮捕。至於應胡男的男子，警方以藏匿罪嫌緝捕中

第四分局長蘇保安重申警察嚴正執法的決心，任何挑釁公權力的不肖分子，警方務必動員所有警力，採取最嚴厲的查緝行動，在最短時間內將不肖分子繩之以法。