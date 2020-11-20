影／警飛車包夾計程車逮毒嫌 查獲「小飛機」毒品包

台南市新化警分局執行查緝掃蕩毒品，得知陳姓嫌犯持有大批新興毒品，經多日跟監長時間蒐報見時機成熟，報請臺南地檢署檢察官指揮偵辦，昨晚由偵查隊員警持票展開逮捕行動，陳嫌搭計程車外出時，前後包夾攔下，從車內起出新興毒品咖啡包150包，他坦承持有毒品辯稱自己吸食，全案依毒品危害防制條例將陳嫌移送臺灣臺南地方檢察署偵辦，並持續向上追查毒品來源。

新化分局接獲線報得知住永康區陳姓（28歲）持大量毒品，為了躲避警方查緝，以計程車代步，11月19日晚間10點許發現陳嫌再度搭乘小黃計程車出門，偵查隊長蔡志成率專案小組幹員立即一路隨尾跟監。

10時45分見時機成熟，在臺南市永康區東橋一路附近，以2部車包夾嫌犯所搭乘的計程車，打開車門控制車輛並逮捕陳嫌，陳嫌驚慌高喊「忘麼了、怎麼了」，員警大聲喝令「不要動」。