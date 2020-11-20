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1年洗錢20億！電腦斷電也沒用 跨國博弈網站水房帳冊曝光

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

刑事局偵八隊南部打擊犯罪中心今天公布，11月3日在高雄市查獲跨國博弈網站3處洗錢「水房」，集團首腦陳姓男子在警方攻堅時急按斷電系統，令電腦自動恢復原廠設置，刪除所有資料，經警方半個月還原資料，發現這3處水房的雲端帳冊，在1年多竟協助洗錢金額達人民幣5億元，約台幣20億元。全案依賭博及洗錢防制法罪嫌移送23人法辦。

據了解，陳姓男子（30歲）自去年8月，受幕後洗錢集團指示，在高雄市鼓山區明誠三路、裕誠路及左營區埤仔頭路設「水房」，由他及吳姓（32歲）、林姓（33歲）2男子負責管理3處水房，去年11月起，雇用另20名男女輪三班制，利用大陸限行發行的U盾，為大陸博弈網站處理大陸及菲律賓收帳、轉帳等洗錢工作。

刑事局偵八隊蒐證數月查出水房地點，11月3日下午，結合高雄市及屏東縣刑警大隊、高雄市警鳳山、鼓山分局，兵分3路搜查這3處水房。

警方攻入陳姓男子負責的鼓山區明誠三路水房，陳姓男子見警急轉進房，立即按下早已布設的斷電系統，將水房內19台電腦主機全自動還原為原廠設置，同時，手下也即通報裕誠路吳所負責的水房，埋伏在外的員警見吳出門接到通報電話，正回頭進屋要按斷電系統前立即控制他，埋伏埤仔頭路的員警也即攻入水房。警方共在3處水房查獲39台電腦主機、U盾514個等證物。另在陳姓男子身上找到相關帳目筆記及教戰手冊。

警方還原每台電腦，查出雲端帳冊及相關涉案資料，發現這3處水房自去年到今年11月，共協助幕後集團為大陸、菲律賓的博弈網站，利用U盾涉嫌洗錢，金額達人民幣5億元，折合新台幣約20億元，由陳在洗錢金額中抽1%當水房酬勞，估計已得不法所得2000萬元。

陳稱，他因賭天九牌積欠大筆賭債，才受1名在菲律賓的台籍老闆指揮，負責在高雄設水房。警方依賭博、洗錢防制法罪嫌，將被捕陳姓男子等14男9女移送橋頭地檢署，檢方對陳及另4人聲押，後經橋頭地方法院裁定3萬元至5萬元交保。

刑事局偵八隊副大隊長丁靖今天發布查獲洗錢水房。記者林保光／攝影
刑事局偵八隊副大隊長丁靖今天發布查獲洗錢水房。記者林保光／攝影
警方查獲的514枚大陸U盾等證物。記者林保光／攝影
警方查獲的514枚大陸U盾等證物。記者林保光／攝影
警方查獲的514枚大陸U盾等證物。記者林保光／攝影
警方查獲的514枚大陸U盾等證物。記者林保光／攝影

洗錢 博弈 賭博

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