長榮女大生命案後嗆要再犯案 男借名惡整網友被送辦

長榮大學大馬籍女大生遭殺害後，校方接獲通報，有人在網路留言「我等等還要去長榮大學附近埋伏」等恐嚇言論，造成學生恐慌，台南檢警及刑事局成立專案小組循線找到住在桃園的25歲卓姓男子，據調查，他因對謝姓男子在網路發言不善，假借其身分申設帳號，故意發布偏激言論，帶風向惡整對方，全案依恐嚇危安罪嫌函送台南地檢署偵辦。

長榮大學女大生遭殺害不幸事件後，教官接獲學生通報，在網路上發現有謝姓網友針對此案發布「很好啊！馬來西亞女外勞來台灣讀書，我下次一定強暴後殺鼠，我等等還要去長榮大學附近埋伏」等恐嚇公眾安全的言論，該段留言也遭網友截取在網路上發酵，造成學生恐慌。

警方獲報後，由刑事局偵八大隊、偵九大隊、台南市刑大偵七隊、科偵隊及歸仁分局組成專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦。案發後，謝姓男子主動到案說明，他解釋，帳號被盜。

專案小組循線找到卓到案，卓表示，他在臉書爆料公社上看過謝個人資料與影片，因網路傳言謝為人不善，因此截取對方個人資料與影片，以其身分在GOOGLE申設帳號。同時，卓故意在命案後在網路YOUTUBE平台上發布偏激言論，僅為了要讓網友對謝進行撻伐，達到報復惡整目的。