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王定宇助理交保抱母痛哭 母求情「再給孩子一個機會」
民進黨籍立法委員王定宇的邱姓助理，昨天與人在台南市交易大麻時，被台中市警三分局當場查獲，查扣30多公克，另起獲1株種植的大麻活體，邱被依毒品危害防制條例等移送法辦，遭檢方聲押，台南地院下午召開羈押庭裁定30萬元交保，邱步出法院後，看到母親激動的抱頭痛哭，邱母求情說「請再給孩子一個機會」，隨後兩人快步離開。
台南地院認若予以相當金額具保，並諭知相當條件，即得保全被告與將來偵審及執行程序，裁定邱得於24小時以30萬元具保免予羈押，並禁止出境、出海，並不得以任何方式聯絡本案相關證人。
台南地院法警隨後通報海巡、移民署等境管單位對邱做限制出境、出海。隨後，邱步出法院時，見到等候已久的母親，兩人激動的抱頭痛哭，邱母離去時說「請再給孩子一個機會」，隨後快步離開法院。律師則表示，目前是偵查階段，不方便多說。
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