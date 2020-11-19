囂張男當街刺死女友人 還大搖大擺離開落網被法院收押

桃園周姓男子自稱和在小吃店上班的劉姓女友有感情糾紛，昨下午在路邊騎樓發生爭吵，竟光天花日下一手掐劉脖子，一手持30公分水果刀刺進劉左胸，害劉當場斃命，周隨即丟下凶刀，大搖大擺離開現場，躲藏2個多小時才投案；法院以周涉犯重罪、有逃亡及串證之虞，今裁定收押但未禁見。

桃園警分局調查，周男（63歲）昨天下午2點多在和平路騎樓，和劉女（49歲）步行途中發生爭吵，周懷疑劉劈腿、對他感情不忠，當街和她大力拉扯，出手掐住劉的脖子，再抽出隨身的水果刀，光天化日下直接朝劉猛刺，劉女左胸、腹部各中1刀，當場癱軟在地失血過多死亡。

周隨即騎機車逃亡，一路跑到新北三峽的住家躲藏，桃園警方獲報隨即掌握周身分，沿街調閱監視器確認他動線，直到下午4點多，周男才自行到三峽分局二橋派出所投案，並由桃園警方帶回詢問。

周辯稱不滿劉女出軌，加上當時有喝酒才一時激動，但沒有想到會刺死對方，認為只有要教訓她的意圖，警方今早移送，檢方複訊後認為周嫌疑重大依殺人罪嫌聲押。

法院開羈押庭時，周男坦承客觀事實，但辯稱自己沒有殺人犯意，但法院審酌相關證人供詞、現場監視器畫面，另有扣案凶刀、死者醫院診斷證明等，認定周殺人嫌疑重大，且涉犯罪輕本刑10年以上有期徒刑重罪，加上周犯後逃離現場，是朋友報警之後才報案，可見有逃匿行為。