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調查局搞丟毒品蘇貞昌不管？立法院組「調閱小組」查案

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

調查局航業調查處基隆站遺失獲案6.5公斤毒郵包安非他命贓證物，立法院今天邀請法務部、調查局專題報告，由於遺失毒品案真相混沌，調查局職務報告疑點多，司法及法制委員會召委李貴敏臨時提案另闢途徑組「調閱小組」追查案情，照案通過。

司法及法制委員會原本發開會通知請法務部、調查局列席，為對照相關司法警察處理扣案毒品的管制作業，加邀警政署署長陳家欽、海巡署署長莊慶達、國安局局長邱國正列席，不過，邱國正未現身委員會，李貴敏數度表示邱國正是藐視國會。

李貴敏說，國家反毒預算編列5億多元，查扣毒品贓物的外部監控制度卻嚴重不足，她說，毒品如何管控流程法定有監督會議，她詢問現場情治有關官員「有誰參加過？」，全場僅調查局長呂文忠一人舉起示意。

李貴敏說，政府高官不處理事情，像行政院長蘇貞昌有關食安、治安、毒品會議都不必參加，政府縱容官員能夠領薪水卻不用辦事，每次開會都找「代理人的代理人」出席，毒品遺失一年多，「究竟是體制縱容？還是找基層去背黑鍋？」

李貴敏表示，就像去年發生的「國安私菸」案、國家部門的資安事故一般，私菸案發生問題的軍官陳敏華被記大過之後，竟然還可以晉升為少將，犯錯的人會升官、領薪水卻不用做事，「這是風氣問題嗎？」

李貴敏並即席調查，詢問出席官員「誰與蘇貞昌開過毒品監督會議」，調查結果，僅法務部常務次長張斗輝與蘇開過3次會、警政署署長陳家欽與蘇開過10次會，其餘多數付之闕如。

李貴敏說，蘇貞昌從來沒有與官員討過扣案毒品管制流程的問題，發生毒品遺失的重大事件，蘇對此事也不聞不問，「那麼毒品會議究竟在討論什麼？」

立法院司法及法制委員會邀請法務部長率法務部調查局長列席就「法務部調查局遺失毒品證物」進行專題報告並備質詢，法務部次長張斗輝（左）、調查局長呂文忠（右）等人出席。記者邱德祥／攝影
立法院司法及法制委員會邀請法務部長率法務部調查局長列席就「法務部調查局遺失毒品證物」進行專題報告並備質詢，法務部次長張斗輝（左）、調查局長呂文忠（右）等人出席。記者邱德祥／攝影

毒品 李貴敏 法務部

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