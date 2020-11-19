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毒品遺失調查局長自請處分？呂文忠：長官決定

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

調查局航業調查處基隆站遺失獲案6.5公斤毒郵包安非他命贓證物，民進黨立委劉世芳今天在立法院質詢調查局局長呂文忠，問呂是否自請處分。呂文忠說，處不處分由長官決定，「如果大家都覺得該處分就處分」。

毒品遺失案爆發沒有多久，調查局已火速展開自清，將層級不等的6名調查官分別調職，並移送桃園地檢署偵辦，其中4名調查官列被告，檢察官訊後諭令4人以5萬元到10萬元交保。

劉世芳今天說，案發迄今調查局的危機處理不及格，並且輕信當事人說法，看起來想傾向以行政調查議處，至於外界懷疑有竊盜、或「吃案」部分都在官官相護。

劉世芳質詢引發毒品遺失案的「毒郵包」本案辦案進度為何？法務部檢察司司長林錦村說，調查局航業調查處基隆站是在2019年3月報請桃園地檢署指揮辦案，檢察官曾經2次「函催」辦案單位移送案卷等，但航基站都回覆毒品還在「送驗中」。

劉世芳懷疑，毒品遺失案該滅證的可能已滅了，該賣掉的可能也已賣了，呂文忠則說，毒品遺失案不止行政調查而已，已發交調查局北部地區機動工作站處理，檢調昨天也對涉案人發動搜索，相信檢調會秉公查察本案。

調查局局長呂文忠。圖／本報資料照片
調查局局長呂文忠。圖／本報資料照片

毒品 劉世芳 基隆

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