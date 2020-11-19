詐團稱投資黃金石油騙6000萬 旅行社地下匯兌洗贓款

詐騙集團上網交友慫恿投資黃金或石油，收到款項斷絕聯繫，由翁姓男子申辦人頭帳戶供被害人匯款，李姓男子提領贓款交給某旅行社姬姓女負責人地下匯兌，今年向42人騙得6000萬元；刑事局查獲翁等18人依詐欺等罪嫌移送，檢方聲押5人獲准。

警方調查，詐團在大陸設機房，今年1月起透過臉書、LINE、Tinder、探探等軟體接觸台灣被害人，使用帥哥、美女照，取信後說服投資，提供虛假的MetaTrade4、MetaTrade5外匯交易平台網站。

翁姓男子（45歲）找人頭成立貿易、工程公司，以公司名義申辦金融帳戶，供被害人匯款，李姓男子（37歲）收到機房指示後領出贓款，交給台北市某旅行社負責人姬姓女子（50歲）及數名地下匯兌業者，洗錢至大陸。

刑事局偵七大隊第一隊今年3月接獲情資，9月9日、21日及上月29日搜索旅行社及犯嫌住處，拘提、通知翁、李、姬等18人，含人頭及匯兌業者。翁、李坦認犯案，姬稱協助客戶匯兌，不知款項來源。

據調查，詐團拖延出金，向投資者稱感染新冠肺炎住院或死亡才會斷絕聯繫，被害人遍及全台，有工程師及公務員。