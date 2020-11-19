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毒品送驗沒留紀錄 藍委嗆調查局長：是送便當嗎？

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

調查局局長呂文忠。圖／本報資料照片
調查局局長呂文忠。圖／本報資料照片

調查局航業調查處基隆站遺失獲案6.5公斤毒郵包安非他命贓證物，調查局長呂文忠今天到立法院司法及法制委員會專案報告，國民黨立委鄭麗文對緝毒人員出紕漏感覺不可思議，認為毒品送驗過程毫無監督機制，嗆呂文忠「難道是在送便當嗎？」

鄭麗文還說，依調查局內部報告，是調查官詹孟霖請學弟鄭翊將毒品載到局本部鑑識科學處，但拿取贓物時，卻未留下任何登記紀錄，從2019年3月毒品扣案到10、11月毒品遺失長達8個月，毒品放在保管室隨便可以被拿取，「難道是在開關冰箱嗎？」

呂文忠表示，調查官送驗贓證物都需要登記、記錄「本案目前沒有看到有登記」，而保管室的錄影畫面也因時間過去影像被覆蓋，未來會精進監督機制，現已懲處有關人員，還有後續的懲處。

鄭麗文說，毒品遺失最有問題的人就是詹孟霖，詹說交給鄭翊去送驗，鄭說不記得有這批貨，「為何能確定毒品在送驗時弄丟的？」、「搞不好詹根本就沒有叫鄭去送驗」。

鄭麗文表示，詹孟霖是毒品的保管人，但他說有領出、沒登記，這麼多個月過去也沒有人稽查，法定該做的事全部沒有做，「這不是跟蘇貞昌食安、治安會報都沒有召開一樣的嗎？」

鄭麗文說，聽說詹孟霖是緝毒英雄，破案毒品量占全調查局的一半，卻向上陳報後，與上級共同隱匿錯誤，高層更因沒有落實督導「出大包」，真相有可能是監守自盜、上下其手，希望調查局的懲處案「不能只到此為止」。

毒品 鄭麗文 冰箱

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