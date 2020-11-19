聽新聞
test
0:00 / 0:00
搞丟安非他命醜聞 4調查官涉加重持有毒品罪嫌
調查局爆發遺失扣案的6.5公斤安非他命醜聞，疑隱匿1年多才被發現，桃園地檢署檢察官葉益發昨天率北機站人員赴承辦人辦公室、住家搜索，複訊後命當初運送毒品的調查官鄭翊等4人5至10萬元交保，2名調查官為證人請回，全案朝加重持有毒品罪嫌偵辦，不排除隨案情變化有下一波行動。
調查局搞丟6.5公斤安非他命被揭露後，北機站報請桃園地檢署指揮，檢方16日分「他」案展開調查，因認相關人等涉有重嫌轉偵案，昨天由檢察官葉益發親自率隊，持搜索票兵分多路到相關承辦人的辦公室、住處搜索。
檢方昨晚帶回現職航業處高雄站專員徐宿良、調航業處調查專員林聖智、當時毒品承辦人調查官詹孟霖，以及當時運送毒品的調查官鄭翊，將4人依毒品罪嫌列被告，另帶回同辦公室的林姓、余姓調查官列證人。
據了解，全案因去年11月葉益發指揮的1件毒郵包案，該案目前仍在偵查中，後來才爆發扣案的6.5公斤安發他命遺失，昨天除承辦檢察官，桃檢動員肅貪兼重大組全體人力，包括主任檢察官康惠龍等都支援訊問。
檢方目前朝毒品危害防制條例第11條第4項加重持有毒品罪嫌偵辦，持有第二級毒品純質淨重20公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，由於4名調查官和該扣案毒品有直接關聯性，現在毒品卻下落不明，因此認定4人具嫌疑，但也不排除後續視案情變化，還會有下一波行動。
檢方昨訊問到凌晨2時許，認為無羈押必要，依毒品罪嫌命林聖智、徐宿良、詹孟霖及鄭翊，各5萬元、5萬元、10萬元，及10萬元交保，全都限制出境出海，證人林姓、余姓調查官則請回。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言