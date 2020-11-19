搞丟安非他命醜聞 4調查官涉加重持有毒品罪嫌

調查局爆發遺失扣案的6.5公斤安非他命醜聞，疑隱匿1年多才被發現，桃園地檢署檢察官葉益發昨天率北機站人員赴承辦人辦公室、住家搜索，複訊後命當初運送毒品的調查官鄭翊等4人5至10萬元交保，2名調查官為證人請回，全案朝加重持有毒品罪嫌偵辦，不排除隨案情變化有下一波行動。

調查局搞丟6.5公斤安非他命被揭露後，北機站報請桃園地檢署指揮，檢方16日分「他」案展開調查，因認相關人等涉有重嫌轉偵案，昨天由檢察官葉益發親自率隊，持搜索票兵分多路到相關承辦人的辦公室、住處搜索。

檢方昨晚帶回現職航業處高雄站專員徐宿良、調航業處調查專員林聖智、當時毒品承辦人調查官詹孟霖，以及當時運送毒品的調查官鄭翊，將4人依毒品罪嫌列被告，另帶回同辦公室的林姓、余姓調查官列證人。

據了解，全案因去年11月葉益發指揮的1件毒郵包案，該案目前仍在偵查中，後來才爆發扣案的6.5公斤安發他命遺失，昨天除承辦檢察官，桃檢動員肅貪兼重大組全體人力，包括主任檢察官康惠龍等都支援訊問。

檢方目前朝毒品危害防制條例第11條第4項加重持有毒品罪嫌偵辦，持有第二級毒品純質淨重20公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，由於4名調查官和該扣案毒品有直接關聯性，現在毒品卻下落不明，因此認定4人具嫌疑，但也不排除後續視案情變化，還會有下一波行動。