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安毒遺失案 採集4調查官尿液、毛髮驗毒

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

詹孟霖、鄭翊、徐宿良、林聖智，4人昨天被移送桃園地檢署，檢察官訊後諭令他們以5萬元到10萬元交保，併限制出境、出海。記者曾增勳／攝影
詹孟霖、鄭翊、徐宿良、林聖智，4人昨天被移送桃園地檢署，檢察官訊後諭令他們以5萬元到10萬元交保，併限制出境、出海。記者曾增勳／攝影
調查局航業調查處基隆站遺失獲案6.529公斤毒郵包安非他命證物案，局本部懷疑經手辦案的調查官染毒，對4人進行採驗尿液、毛髮，檢測結果均無毒品反應，至於相關人員有無刑責，則交由檢察官偵查。

捲入贓證物遺失風波被驗毒的調查官是詹孟霖、鄭翊、徐宿良、林聖智，4人昨天被移送桃園地檢署，檢察官訊後諭令他們以5萬元到10萬元交保，併限制出境、出海，後續由檢察官進一步釐清刑責歸屬。

據調查，航基站2019年3月9日接獲關務署台北關截獲毒郵包運毒案情資，經抽樣送交局本部鑑識科學處檢驗，初驗有安非他命成份，立案偵查，不過，毒郵包收貨人因另案被查獲，毒郵包投遞數周沒人出面領取，無法查知收貨人。

航業處11月與航基站核對毒品積案時，要求航基站辦理毒品送驗，才獲知毒品遺失；承辦人詹孟霖供稱，一年前委託鄭翊運送毒品檢驗後遺失，曾向其時的航基站組長徐宿良、航基站副主任林聖智口頭報告，但徐宿良、林聖智怕遭究責，不敢向上陳報。

依調查報告，調查局副局長林玲蘭上周二獲知毒品遺失，周三指示督察處立案調查，督察人員周五訪談詹孟霖、鄭翊、徐宿良、林聖智，詹、徐、林口徑一致，將遺失毒品事件指向鄭翊，鄭翊則辯解，因送驗毒品次數很多，無法確認是否有代為送驗這批6.529公斤的毒品。

為此，調查局以督導不周為由，將4名主管調非主管職務，包括航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智改調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良改調調查專員，督察處督察莊國僑改調台北處專門委員。

昨天，調查局追加第2波懲處人事案，將毒品案承辦人詹孟霖改調花蓮縣調查站調查官，再將協助送驗證物的鄭翊改調宜蘭縣調查站調查官。

毒品 基隆 檢察官

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