搞丟6.5公斤安非他命被搜索 4調查官涉毒品罪嫌均交保

調查局爆發遺失扣案的6.5公斤安非他命醜聞，疑隱匿1年多才被發現，調查局除將涉案人等調職，也報請桃園地檢署指揮偵辦，桃檢檢察官昨天親自率北機站調查官，搜索辦公室、住處等，昨深夜複訊後依毒品危害防制條例，命包括航業處國安科長林聖智、調查官鄭翊等，5至10萬元交保。

調查局爆發遺失扣案的6.5公斤安非他命，引起社會譁然，朝野立委質詢時也不敢置信，更直言「匪夷所思」，懷疑難道是「超完美運毒管道？」

經調查局內部調查後，先將航業調查處航基站調查專員徐宿良改調為航業處高雄站、毒品承辦人、航業調查處航基站調查官詹孟霖，改調花蓮縣調查站，而運送毒品的調查官鄭翊則改調宜蘭縣調查站。

至於航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良調調查專員，督察處督察莊國僑調台北處專門委員。

桃檢表示，受理調查局北部機動工作站報請指揮，偵辦航業調查處基隆調查站保管的扣案毒品下落不明一案，16日分案後，昨天由檢察官親自率領北機站調查官，持搜索票到相關涉案等人辦公室、住家搜索。