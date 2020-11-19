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搞丟6.5公斤安非他命被搜索 4調查官涉毒品罪嫌均交保
調查局爆發遺失扣案的6.5公斤安非他命醜聞，疑隱匿1年多才被發現，調查局除將涉案人等調職，也報請桃園地檢署指揮偵辦，桃檢檢察官昨天親自率北機站調查官，搜索辦公室、住處等，昨深夜複訊後依毒品危害防制條例，命包括航業處國安科長林聖智、調查官鄭翊等，5至10萬元交保。
調查局爆發遺失扣案的6.5公斤安非他命，引起社會譁然，朝野立委質詢時也不敢置信，更直言「匪夷所思」，懷疑難道是「超完美運毒管道？」
經調查局內部調查後，先將航業調查處航基站調查專員徐宿良改調為航業處高雄站、毒品承辦人、航業調查處航基站調查官詹孟霖，改調花蓮縣調查站，而運送毒品的調查官鄭翊則改調宜蘭縣調查站。
至於航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良調調查專員，督察處督察莊國僑調台北處專門委員。
桃檢表示，受理調查局北部機動工作站報請指揮，偵辦航業調查處基隆調查站保管的扣案毒品下落不明一案，16日分案後，昨天由檢察官親自率領北機站調查官，持搜索票到相關涉案等人辦公室、住家搜索。
昨天搜索後，帶回包括當初負責運送毒品的調查官鄭翊等6人，今深夜複訊完畢，認為其中5人嫌疑重大但無羈押必要，各自命林聖智、徐宿良、詹孟霖及鄭翊，5萬元、5萬元、10萬元，及10萬元交保，並都限制出境出海。
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