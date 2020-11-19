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調查局6.5公斤安毒下落不明 緝毒英雄與3調查官遭調職交保

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調查局6.5公斤安毒下落不明 緝毒英雄與3調查官遭調職交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局航基站爆出遺失扣案6.5公斤安非他命毒品，引發社會譁然，調查局北機站為清查這6.5公斤安毒去向，昨天罕見搜索自家人航基站辦公處所，約談毒品承辦人詹孟霖、緝毒調查官鄭翊、時任組長徐宿良、時任副主任林聖智；桃園地檢署複訊後，今晨依毒品罪命詹、鄭各10萬元交保、徐、林交保5萬元，均限制出境。

詹孟霖曾被譽為緝毒英雄，近2年破獲的毒品量，占全調查局的一半，此次捲入毒品遺失案被交保，讓基層感到訝異，懷疑遭有心人士陷害背黑鍋。

本案發生疑似隱匿未報，「自行調查」1年還沒下文，行政流程出現嚴重疏失，立法院司法及法制委員會今天邀請調查局長呂文忠備詢，根據「調查局遺失毒品專案報告」說明清楚。

檢方認為，鄭翊運送六點五公斤安非他命毒品至調查局鑑識科學處，途中遺失「不可思議」，除追查毒品下落，重點追究違法失職人員刑責。此外，依辦案實務，查獲六點五公斤毒品，送驗只需採樣一些即可，不可能六點五公斤全部帶去，辦案人員懷疑相關人員的說詞有問題，將是追查釐清重點。

毒品遺失案爆發後，首波有4名官員遭降調，分別是航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良調調查專員，督察處督察莊國僑調台北處專門委員。

調查局昨天趕在今天專案報告前，進行第2波人事異動，航業調查處航基站調查專員徐宿良，改調航業處高雄站；毒品承辦人、航業調查處航基站調查官詹孟霖（45期），改調花蓮縣調查站；緝毒官鄭翊（55期），改調宜蘭縣調查站，人令明天生效。

調查局航基站緝毒案承辦人詹孟霖（圖左）涉毒品罪10萬交保。圖／資料照
調查局航基站緝毒案承辦人詹孟霖（圖左）涉毒品罪10萬交保。圖／資料照

毒品 基隆

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