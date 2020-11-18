快訊

吳宗憲「玩很大」騎車摔傷 腿、唇都「犁田」記憶失去數秒

國一北上塞爆 「很多基隆人10點才吃晚餐、以為塞在雪隧」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

助理涉嫌販賣大麻 王定宇臉書致歉：識人不明

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

民進黨籍立委王定宇。記者修瑞瑩／翻攝
民進黨籍立委王定宇。記者修瑞瑩／翻攝
民進黨籍立委王定宇的助理今天被查獲販賣大麻，他主動在臉書說明，為自己識人不明道歉，而據服務處人員表示，該名助理平日表現正常，看不出來有異狀，而且過去多年在國外念書，可能因此涉毒。

王定宇在臉書表示，該助理是今年來應徵地方助理的年輕新人，感謝台中警方查出並揭露這件事情。若涉及「大麻」案件屬實，希望檢警嚴辦，辦公室也立即予以免職，向社會大眾致歉，無法察知該員背後行為，識人不明，深感不安和愧疚。

據了解，王定宇的助理涉毒是由台中市警方逮捕，共逮捕三名嫌犯，並查獲毒品

服務處人員表示，該名助理多年都在國外唸書，大約半年前才應徵進服務處，負責處理日常的陳情案件，工作算是相當認真負責，看不出來有使用毒品的異常情況。

立委王定宇在臉書說明助理涉毒一事。圖／擷自臉書
立委王定宇在臉書說明助理涉毒一事。圖／擷自臉書

王定宇 大麻 毒品

延伸閱讀

王定宇助理染大麻 中警三分局：查獲3人送南檢

助理賣大麻遭逮 王定宇道歉：識人不明立即開除

F16失蹤是勤務過重？王定宇：很多臆測沒良心

王定宇：11月20日台美會簽署重要文件 建立雙邊框架

相關新聞

助理涉嫌販賣大麻 王定宇臉書致歉：識人不明

民進黨籍立委王定宇的助理今天被查獲販賣大麻，他主動在臉書說明，為自己識人不明道歉，而據服務處人員表示，該名助理平日表現正...

王定宇助理涉大麻案 檢方訊後認涉嫌重大聲押

民進黨立委王定宇邱姓助理傳出涉嫌販賣大麻及栽種大麻，遭台中警方逮捕，今天在台南市區查獲3名嫌犯， 晚間移送台南地檢署，經...

搞丟6.5公斤安毒案 桃檢搜索航基站帶6人偵辦

法務部調查局航業處基隆站去年11月間遺失送驗安非他命毒品6.5公斤，桃園地檢署指揮調查局北機站人員今天兵分5路搜索航基站...

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 承辦人與緝毒官調宜花

調查局爆出遺失扣案6.5公斤安非他命近一年醜聞，調查局內部調查後，前天先將涉案4名官員調非主管職務，今天針對基層承辦人、...

調查局航基站搞丟安毒案 3人遭調職

調查局航業處基隆站去年11月間遺失安非他命毒品6.5公斤，局本部今天將負責送驗的鄭姓調查官等3人調離現職，其中先前改調調...

王定宇助理染大麻 中警三分局：查獲3人送南檢

民進黨立委王定宇助理傳出涉嫌販賣大麻遭台中警方逮捕，台中市第三警分局證實確有此事，全案是經過連月偵辦，18日執行搜索查獲...

媒體傳調查官涉毒 調查局澄清否認

調查局航基站爆出遺失扣案6.5公斤安非他命近毒品，引發社會譁然，調查局北機站為清查這6.5公斤安毒去向，今天罕見搜索自家...

漁船八斗子漁港闖關走私390箱私菸 市價超過千萬元

基隆籍「海淯9號」漁船今天進基隆八斗子漁港時，海巡人員在貨艙內查獲390箱私菸，市價估超過千萬元。大批私菸被塞在船艙內，...

立委收賄案 余學洋否認收賄：我猜蘇震清向李恆隆借錢

檢調指控民進黨立委蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋向太流公司前董事長李恆隆索賄，依貪汙不違背職務收賄罪起訴2人，都被羈押...

借車糾紛鬧到報警 警方趕到發現槍毒

高雄李姓男子向友人唐姓男子借車，沒想到今凌晨在歸還時雙方發生爭吵，唐一度被李押上車，高雄市警局保安大隊到場時，只見唐男在...

女童虐殺案開庭彭姓生母待產 法官擔心孩子誰照顧

4歲女童遭凌虐餵毒致死，埋屍名間鄉菜園，生母彭姓女子涉嫌棄屍和湮滅證據，南投地院今天下午開庭審理，彭女看到女兒驗屍照片，...

慶富涉巡防艇詐貸首開庭 陳慶男喊頭暈不願多講

慶富集團承造巡防艇涉以不實發票向兆豐銀行詐貸1億4475萬元案今天首度開庭，集團總裁陳慶男上午坐著輪椅出庭喊冤，他以「我...

熱門新聞

台南市3歲小女童 從3樓高墜落被民眾接住

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

電器行員工林峰田成功救援女童 林：一定要接住她

台中西屯貨車撞4機車 一女騎士遭壓當場身亡兩傷者送醫

34歲女拔20顆牙後死亡 解剖初判「右肺吸入性肺炎」

泰山傳死亡車禍 熊貓外送員擦撞公車傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。