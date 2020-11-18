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助理涉嫌販賣大麻 王定宇臉書致歉：識人不明
民進黨籍立委王定宇的助理今天被查獲販賣大麻，他主動在臉書說明，為自己識人不明道歉，而據服務處人員表示，該名助理平日表現正常，看不出來有異狀，而且過去多年在國外念書，可能因此涉毒。
王定宇在臉書表示，該助理是今年來應徵地方助理的年輕新人，感謝台中警方查出並揭露這件事情。若涉及「大麻」案件屬實，希望檢警嚴辦，辦公室也立即予以免職，向社會大眾致歉，無法察知該員背後行為，識人不明，深感不安和愧疚。
據了解，王定宇的助理涉毒是由台中市警方逮捕，共逮捕三名嫌犯，並查獲毒品。
服務處人員表示，該名助理多年都在國外唸書，大約半年前才應徵進服務處，負責處理日常的陳情案件，工作算是相當認真負責，看不出來有使用毒品的異常情況。
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