王定宇助理染大麻 中警三分局：查獲3人送南檢

民進黨立委王定宇助理傳出涉嫌販賣大麻遭台中警方逮捕，台中市第三警分局證實確有此事，全案是經過連月偵辦，18日執行搜索查獲3名嫌犯，全案在執行前並不知道涉案人有立委助理身分，已報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，統一由台南地檢署說明案情，警方尚無進度對外說明。

台中市第三警分局表示，全案是第三警分局經數月的調查、蒐證後展開的查緝搜索行動，18日在台南市區查獲3名犯嫌，也有查獲毒品。

執行前對於涉案人中具有立委助理身分並不知悉，今天已將3名犯嫌依違反毒品危害防制條例，移送台南地方檢察署偵辦，另檢察官指示本案續行偵辦中，相關案情說明，統一由台南地方檢察署發布。

立委王定宇透過臉書表示，該助理是今年來應徵台南地方助理的年輕新人，感謝台中警方查出並揭露這件事情；若涉及大麻案件屬實，希望檢警嚴辦。

王定宇指出，辦公室已立即給予免職，同時本人也向社會大眾致歉，無法察知該員背後行為，識人不明，深感不安和愧疚。