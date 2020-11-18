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媒體傳調查官涉毒 調查局澄清否認

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局航基站爆出遺失扣案6.5公斤安非他命近毒品，引發社會譁然，調查局北機站為清查這6.5公斤安毒去向，今天罕見搜索自家人航基站辦公處所，約談毒品承辦人詹孟霖、緝毒調查官鄭翊、時任組長徐宿良等人；另有媒體報導鄭翊「竟驗出K他命反應」，調查局晚間發新聞稿鄭重澄清，強調絕無此事，報導與事實不符。

調查局搞丟6.5公斤安毒引發軒然大波，調查局前天先將涉案4名官員調離非主管職務，今天針對基層幹員進行第2波人事調整，包括航業調查處航基站調查專員徐宿良，改調航業處高雄站；毒品內勤承辦人、航業調查處航基站調查官詹孟霖（45期），改調花蓮縣調查站；緝毒調查官鄭翊（55期），改調宜蘭縣調查站。

本案發生疑似隱匿未報，「調查」一年還沒下文，行政流程出現嚴重問題，立法院司法及法制委員會今天邀請法務部長列席報告業務概況及立法計畫，同時針對此事質詢；法務部長蔡清祥時表示，之前是否有發生過「遺失」，相關詳細內容，請調查局在明天在立法院的「調查局遺失毒品專案報告」說明清楚。

立委鄭麗文質疑，毒品不見近1年，現在流落何處，是否對涉案調查官進行驗尿、測謊等。調查局長呂文忠表示，發生此事非常痛心及遺憾，他在上周二得知此事，立即成立專案小組調查，調查後認為主管監督不周，先將航基站主任張益豐等4人調職現職。

4名遭懲處調查官分別是航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良調調查專員，督察處督察莊國僑調台北處專門委員。

調查局長呂文忠（右三）強調毒品遺失事件絕不寬貸。圖／調查局提供
調查局長呂文忠（右三）強調毒品遺失事件絕不寬貸。圖／調查局提供

毒品 立法院 基隆

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