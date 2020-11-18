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統促黨成員涉傷害恐嚇 王姓主嫌遭北檢聲押

中央社 / 台北18日電

中華統一促進黨成員王姓男子自稱「中華安樂之友會」會長，涉嫌傷害、恐嚇及違反組織犯罪防制條例，今天遭刑事局逮捕。北檢晚間聲押禁見王男，呂男、梅男各以20萬元交保。

刑事局今天舉行破案記者會表示，近期接獲情資，指綽號「鑌哥」的王男對外自稱為竹聯幫「中華安樂之友會」會長，長期指揮手下成員從事暴力犯行。

專案小組發現，王男旗下小弟、25歲梅姓男子今年2月於北市中山區酒吧與外籍人士起口角，王男隨後親率數名手下分乘兩車到場助陣，並持辣椒水噴灑酒吧老闆，其餘成員也持棍棒、扳手毆傷其他被害人。

此外，王男今年9月駕車行經新北市街頭時，停等紅燈看到左側有1輛載送瓦斯的機車，因覺對方妨礙左轉路線，竟突然下車推倒對方車上瓦斯桶後逃逸。

王男10月在新北市與另名7旬老翁發生行車糾紛，竟在馬路中直接攔停老翁所駕車輛，喝令老翁下車並持棍棒毆傷頭部；老翁受傷後偕妻就診，王男竟率手下成員呂姓男子到醫院急診室朝被害夫妻叫囂、恫嚇。

據了解，王男身兼竹聯幫地堂、中華統一促進黨成員，同時也是統促黨總裁「白狼」張安樂的隨扈，曾涉2017年的台灣大學「中國新歌聲」濺血案；王男旗下小弟梅男等都是統促黨成員，且梅男還是網路上小有名氣的饒舌歌手。

專案小組今天拘提主嫌王男、呂男、梅男等3人到案，查扣手銬、玩具槍、假刑警背心及標誌「狼友會」服幟等證物，全案依涉傷害、恐嚇、聚眾鬥毆及違反組織犯罪防制條例等罪嫌移請台北地檢署偵辦。

北檢檢察官複訊後，晚間向法院聲請羈押禁見王姓男子，呂男、梅男各以新台幣20萬元交保。

老翁 中華統一促進黨

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