搞丟安毒調查官被指拉K 調查局：絕對沒有

調查局航業處基隆站爆發遺失安非他命6.5公斤案，今天有媒體報導負責送驗的調查官鄭翊被督察處驗出疑似施用K他命；調查局副局長林玲蘭說，絕對沒有，沒有任何毒品反應。

調查局也發布新聞稿指出，報載「搞丟安毒的『菜鳥』調查官鄭翊已接受該局督察處驗尿，結果竟驗出K他命反應」，與事實不符，特予澄清。

此外，遺失安毒案經調查局北機站報請桃園地檢署指揮偵辦，檢察官今天指揮北機站搜索航基站等5個處所，預計約談調查官鄭翊等5人到案，將由檢察官進行複訊。

全案緣於航基站偵獲一起安毒案件後，去年11月間由鄭翊運送6.5公斤安非他命至調查局鑑識科學處鑑定，運送途中毒品卻「遺失」了，且事情經過近1年，航基站日前才向局本部報告，全案因此曝光。

調查局長呂文忠獲悉後立即成立專案小組調查，已將航基站主任張益豐等人調職現職；刑事責任部分，由調查局北機站調查，並報請桃園地檢署指揮偵辦。

調查局督察處13日約談時任航基站副主任林聖智、航基站毒品案詹姓承辦人、負責運送毒品的鄭翊等人，並針對時任航業處基隆站機動組長徐宿良、林聖智、詹姓承辦人、鄭翊等4人採尿檢驗。

媒體報導，鄭翊接受督察處尿檢後，被驗出有K他命反應。林玲蘭否認媒體報導，表示鄭翊等4人接受尿檢，均無任何毒品反應。