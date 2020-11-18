快訊

F-16失事 空軍：20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搞丟6.5公斤安毒案 桃檢搜索航基站帶6人偵辦

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

法務部調查局航業處基隆站去年11月間遺失送驗安非他命毒品6.5公斤，桃園地檢署指揮調查局北機站人員今天兵分5路搜索航基站及相關人員辦公室、住處，帶回鄭姓調查官等5、6人偵辦調查，檢方今天下午表示，鄭姓調查官運送6.5公斤安非他命毒品至調查局鑑識科學處途中遺失「不可思議」，現在主要是追查這批下落不明的毒品，釐清保管、遺失人員刑責。

調查局航基站破獲一起安非他命毒品案後，去年11月間由鄭姓調查官運送6.5公斤安非他命至調查局鑑識科學處進行鑑定，安坊運送途中毒品卻「遺失」，航基站經過近1年，日前才前向調查局本部報告引爆軒然大波。

桃檢指揮北機站前往基隆的航基站、相關人員辦公室、住處5處搜索，帶回相關人員、資料偵辦，但未查獲遺失毒品，檢方表示，目前主要是追查毒品下落，釐清相關人員保管、遺失責任，北機站調查認為內部有人涉案，檢察官指揮偵辦追查毒品下落、針對疑點釐清及查明相關人員是否涉及刑責。

立委鄭運鵬表示，他今天質詢法務部此案，因為6.5公斤毒品不是少量，沒有收件人，毒品能運到哪裡? 毒品消失1年才通報上級，令人匪夷所思，這不是行政可以解釋，是「超完美運毒管道」? 法務部必須徹查。

法務部調查局航業處基隆站遺失安非他命毒品6.5公斤，桃園地檢署指揮搜索帶回鄭姓調查官相關人員及資料偵辦。記者曾增勳／攝影
法務部調查局航業處基隆站遺失安非他命毒品6.5公斤，桃園地檢署指揮搜索帶回鄭姓調查官相關人員及資料偵辦。記者曾增勳／攝影

毒品 法務部 基隆

延伸閱讀

調查局航基站搞丟安毒 自家北機站搜索約談

調查局航基站搞丟安毒案 3人遭調職

勒戒滿3年一次 大法庭：吸毒者入監無法根除「心癮」

男子購買「真咖啡包」及砂糖 混充毒品出售遭起訴

相關新聞

獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 承辦人與緝毒官調宜花

調查局爆出遺失扣案6.5公斤安非他命近一年醜聞，調查局內部調查後，前天先將涉案4名官員調非主管職務，今天針對基層承辦人、...

調查局航基站搞丟安毒案 3人遭調職

調查局航業處基隆站去年11月間遺失安非他命毒品6.5公斤，局本部今天將負責送驗的鄭姓調查官等3人調離現職，其中先前改調調...

「石木欽案」案外案 蔡清祥：10檢調人員被調查中

監察院今年9月公布公務員懲戒委員會前委員長石木欽案的調查報告之後，要求行政、司法院擴大查處「案外案」；法務部長蔡清祥今天...

大法庭統一毒品觀察勒戒見解！3600件「積案」可望解套

毒品危害防制條例新制7月中旬上路，最高法院刑事庭多數意見認為，對吸食海洛因、安非他命等一、二級毒品者，無論3年內是否再犯...

高雄前鎮距分局300公尺民宅遭槍擊掃射 嫌犯稱行車糾紛

高雄市前鎮區莊姓住戶住家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，案發地距離轄區警分局僅300公尺，員警火速趕往，在門...

搞丟6.5公斤安毒案 桃檢搜索航基站帶6人偵辦

法務部調查局航業處基隆站去年11月間遺失送驗安非他命毒品6.5公斤，桃園地檢署指揮調查局北機站人員今天兵分5路搜索航基站...

漁船八斗子漁港闖關走私390箱私菸 市價超過千萬元

基隆籍「海淯9號」漁船今天進基隆八斗子漁港時，海巡人員在貨艙內查獲390箱私菸，市價估超過千萬元。大批私菸被塞在船艙內，...

立委收賄案 余學洋否認收賄：我猜蘇震清向李恆隆借錢

檢調指控民進黨立委蘇震清、蘇的國會辦公室主任余學洋向太流公司前董事長李恆隆索賄，依貪汙不違背職務收賄罪起訴2人，都被羈押...

借車糾紛鬧到報警 警方趕到發現槍毒

高雄李姓男子向友人唐姓男子借車，沒想到今凌晨在歸還時雙方發生爭吵，唐一度被李押上車，高雄市警局保安大隊到場時，只見唐男在...

女童虐殺案開庭彭姓生母待產 法官擔心孩子誰照顧

4歲女童遭凌虐餵毒致死，埋屍名間鄉菜園，生母彭姓女子涉嫌棄屍和湮滅證據，南投地院今天下午開庭審理，彭女看到女兒驗屍照片，...

慶富涉巡防艇詐貸首開庭 陳慶男喊頭暈不願多講

慶富集團承造巡防艇涉以不實發票向兆豐銀行詐貸1億4475萬元案今天首度開庭，集團總裁陳慶男上午坐著輪椅出庭喊冤，他以「我...

丟6.5公斤安毒調查官留原職上班！立委震怒：誰能接受

調查局航業調查處基隆站遺失6.5公斤安非他命，案發至今一年才曝光，引起社會譁然；立委鄭麗文在司法與法制委員會質詢調查局長...

熱門新聞

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

台南市3歲小女孩從3樓高墜落被民眾接住

台中西屯貨車撞4機車 一女騎士遭壓當場身亡兩傷者送醫

34歲女拔20顆牙後死亡 解剖初判「右肺吸入性肺炎」

影／台中高鐵特區建案工地火警 2移工失聯搜救中

泰山傳死亡車禍 熊貓外送員擦撞公車傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。