搞丟6.5公斤安毒案 桃檢搜索航基站帶6人偵辦

法務部調查局航業處基隆站去年11月間遺失送驗安非他命毒品6.5公斤，桃園地檢署指揮調查局北機站人員今天兵分5路搜索航基站及相關人員辦公室、住處，帶回鄭姓調查官等5、6人偵辦調查，檢方今天下午表示，鄭姓調查官運送6.5公斤安非他命毒品至調查局鑑識科學處途中遺失「不可思議」，現在主要是追查這批下落不明的毒品，釐清保管、遺失人員刑責。

調查局航基站破獲一起安非他命毒品案後，去年11月間由鄭姓調查官運送6.5公斤安非他命至調查局鑑識科學處進行鑑定，安坊運送途中毒品卻「遺失」，航基站經過近1年，日前才前向調查局本部報告引爆軒然大波。

桃檢指揮北機站前往基隆的航基站、相關人員辦公室、住處5處搜索，帶回相關人員、資料偵辦，但未查獲遺失毒品，檢方表示，目前主要是追查毒品下落，釐清相關人員保管、遺失責任，北機站調查認為內部有人涉案，檢察官指揮偵辦追查毒品下落、針對疑點釐清及查明相關人員是否涉及刑責。