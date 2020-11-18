獨／調查局搞丟6.5公斤安毒 承辦人與緝毒官調宜花

調查局爆出遺失扣案6.5公斤安非他命近一年醜聞，調查局內部調查後，前天先將涉案4名官員調非主管職務，今天針對基層承辦人、組長進行第2波人事調整調動，包括航業調查處航基站調查專員徐宿良，改調航業處高雄站；毒品承辦人、航業調查處航基站調查官詹孟霖，改調花蓮縣調查站；運送毒品的調查官鄭翊，改調宜蘭縣調查站。

目前全案報請桃園地檢署追查是否有刑事責任，發交調查局北機站偵辦，北機站日前對鄭翊等人進行採尿，一採結果均呈陰性，傳聞北機站可能前往相關人住所進行搜索扣押，調查局不願證實。

至於本案發生疑似隱匿未報，「調查」一年還沒下文，行政流程出現嚴重問題，立法院今天也對此質詢法務部長蔡清祥，明天還將質詢調查局長呂文忠；呂文忠強調，全案會加速調查清楚，決不寬貸。

另4名遭懲處調查官分別是航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良調調查專員，督察處督察莊國僑調台北處專門委員。