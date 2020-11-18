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調查局航基站搞丟安毒案 3人遭調職

中央社 / 台北18日電

調查局長呂文忠。圖／聯合報系資料照片
調查局長呂文忠。圖／聯合報系資料照片
調查局航業處基隆站去年11月間遺失安非他命毒品6.5公斤，局本部今天將負責送驗的鄭姓調查官等3人調離現職，其中先前改調調查專員的徐宿良，今天再改調航業處高雄站。

全案緣於航基站偵獲一起安毒案件後，去年11月間由鄭姓調查官運送6.5公斤安非他命毒品至調查局鑑識科學處進行鑑定，但運送途中毒品卻「遺失」了，且事情經過近1年，航基站日前才向調查局本部報告，全案因此曝光。

調查局長呂文忠指示成立專案小組調查，為追查毒品下落，督察處上週五大規模約談時任航基站副主任林聖智、航基站毒品案承辦的詹姓調查官、負責運送毒品的鄭姓調查官等人。

調查局16日先就相關人員進行職務調動，航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員、航業處國安科長林聖智改調航業處調查專員、航業處基隆站機動組長徐宿良改調調查專員，以及督察處督察莊國僑改調台北處專門委員。

立委鄭麗文及鄭運鵬今天上午在立法院司法及法制委員會中均表示，對於鄭姓調查官目前還能回去上班，感到不可思議。

呂文忠下午隨即做出人事異動，負責送驗的鄭姓調查官改調宜蘭縣調查站，承辦案件的詹姓調查官改調花蓮縣調查站，先前被降調為調查專員的徐宿良則改調航業處高雄站，3人均於20日向新單位報到。

毒品 基隆 立法院

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調查局搞丟毒品證物 4主管調職

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