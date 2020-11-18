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勒戒滿3年一次 大法庭：吸毒者入監無法根除「心癮」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

最高法院大法庭今統一毒品觀察勒戒的見解，認為吸食海洛因、安非他命等一、二級毒品者，無論3年內是否再犯，均應再聲請觀察勒戒；裁定指出，把吸毒者關在監獄內，無法根除慣用毒品的「心癮」，最佳方式是「治療」，因此毒品條例中「3年後（內）再犯」，應跳脫以往窠臼，是以「3年」為期，建立「定期治療」的模式。

大法庭認為，毒品危害防制條例今年7月中旬修正後，雖只將再犯期間從「5年」改成「3年」，但把吸毒者關在監獄內，只能短暫防止他們再接觸毒品，根本無法根除慣用毒品的「心癮」。

再者，毒品條例施行以來，累積多年戒毒經驗，也逐步擴充醫療、戒癮機構和專業人力等，加上毒品條例修正後，擴大檢察官對吸毒者者附條件緩起訴處分的範圍，可以視個案情形給予適當、多元的社區處遇。

大法庭指出，毒品條例修正後，對於吸毒者的想法應該與時俱進，擺脫以往對「犯人」的處罰，而著重他們「病患」的特質，以「治療」為出發點，重新評價法條中「3年後再犯」的意義。

裁定指出，戒除毒品不容易，須經長期且持續性的治療，吸毒者既然被視為「病患性犯人」，最佳處遇方式就是「治療」；對於吸毒者治療方式就包括自行赴醫院戒癮、附命完成戒癮治療緩起訴處分、觀察勒戒或強制戒治。

大法庭認為，對吸毒者科以刑罰，是在嚇阻他們施用毒品，但監獄不是戒癮專責機構，若刑罰不能有效幫助吸毒者改掉惡習，就表示發揮不了治療效果，如果再施以刑罰，不但無法戒除毒癮，更是讓他們與社區隔離，有礙復歸社會，對於不易戒除毒癮者，只有交替使用機構內、外處遇及刑事制裁等方式，才能控制、改善他們至完全戒除毒癮。

因此，大法庭認為毒品條例中規定「3年後（內）再犯」，應跳脫以往窠臼，以「3年」為期，建立「定期治療」模式，無論3年內是否再犯，均應再聲請觀察勒戒。

毒品。示意圖／ingimage
毒品。示意圖／ingimage

毒品 吸毒

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