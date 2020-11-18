借車糾紛鬧到報警 警方趕到發現槍毒

高雄李姓男子向友人唐姓男子借車，沒想到今凌晨在歸還時雙方發生爭吵，唐一度被李押上車，高雄市警局保安大隊到場時，只見唐男在一旁抽菸，李等3人一度要開車逃逸，警方隨後在車上找到一把空氣槍、毒品吸食器，被帶回偵辦。

今天凌晨2點45分左右，高雄市警察局保安大隊雄岡中隊接獲報案，稱在鳳山區海洋一路上有民眾糾紛。

保大警員趕到現場時，只有4名男子在場，其中唐男站在一旁抽菸，另外李男等3人見到警方到場時，神色慌張，想上身旁的一輛銀色轎車離開，但被警方攔下。

唐男供稱，李日前向他借車，歸還時卻拖拖拉拉，甚至不接電話、不看訊息，直至他揚言要報案李才接電話，雙方起口角；凌晨約見面時，李要求身旁的2名男子將他押上車，但未成功。