影／毆打老翁、外籍人士 刑事局逮張安樂左右手

王姓男子自稱竹聯幫分子「中華安樂之友會」會長，涉嫌當街持棍毆打發生行車糾紛的老翁，手下並因細故聚眾毆打外籍人士；刑事局今天拘捕王等三人，依涉嫌傷害、恐嚇、聚眾鬥毆與違反組織犯罪條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方說，王姓男子（42歲）是竹聯幫大老張安樂左右手，今年2月，「中華安樂之友會」梅姓成員在台北市一處酒吧與數名外籍人士口角，王親率數名手下分乘兩部車輛抵達現場，以辣椒水噴灑酒吧老闆，其餘成員以棍棒、板手毆打其他被害人。

今年10月間，王在新北市與一名老翁發生行車糾紛，在馬路中央直接攔停被害人車輛，表示自己為竹聯幫分子，喝令對方下車後持棍棒毆打被害人頭部造成多處挫傷及撕裂傷，老翁受傷後與妻子就診，王還帶呂姓手下到醫院急診室對被害人叫囂，恫嚇不得報警。