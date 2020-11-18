女童虐殺案開庭彭姓生母待產 法官擔心孩子誰照顧

4歲女童遭凌虐餵毒致死，埋屍名間鄉菜園，生母彭姓女子涉嫌棄屍和湮滅證據，南投地院今天下午開庭審理，彭女看到女兒驗屍照片，瞇著眼睛不發一語，對於證據和供詞都沒有意見，她以生產後還要照顧孩子，希望法官能減輕刑責，法官和檢察官都關心未來孩子生下來，她有沒有能力照顧，也要她如果無力撫養，一定要請社會局幫助，不要讓悲劇重演，彭女涉案部分將在12月23日宣判。

今年9月名間鄉八卦山區菜園挖出4歲女童屍體，生母彭女的陳姓前男友涉有重嫌。經調查，彭女將女兒交陳男照顧，陳動輒毆打凌虐女童，同時餵食FM2、安非他命等毒品，導致女童窒息死亡。彭女不僅知情，事發後還協助將女兒屍體運到陳男名間鄉老家埋屍在菜園中，檢方依殺人罪起訴陳男求處無期徒刑，彭女涉嫌遺棄屍體、湮滅證據，也求刑2年6個月。彭女懷有6個月以上身孕，預計年底生產，法官在起訴後，讓彭女交由母親照顧。

南投地院考量彭女即將生產，對她棄屍和湮滅證據今天先開庭審理。法官開庭時先詢問彭女身體狀況，有無定期產檢，同時表示彭女涉案部分今天審結，除非陳姓主嫌和蔡姓共犯部分需要作證，否則不會再傳訊，讓彭女安心待產。

法官出示檢警偵訊筆錄，相關當事人共詞，和女童驗屍照片，彭女對於筆錄和偵察報告沒有意見，只在看到女兒遺體照片時，瞇著眼睛沒有直視，反而是法官看到遺體慘狀，接連嘆氣。

對於案情部分，彭女表示，她曾被陳姓主嫌威脅，希望能列入紀錄，因為生產後還要照顧孩子，也請求法官能減輕刑責，法官表示會全盤考量斟酌。