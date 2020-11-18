快訊

誰接中天52台？NCC主委陳耀祥說出推薦名單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大法庭統一毒品觀察勒戒見解！3600件「積案」可望解套

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

毒品危害防制條例新制7月中旬上路，最高法院刑事庭多數意見認為，對吸食海洛因、安非他命等一、二級毒品者，無論3年內是否再犯，均應再聲請觀察勒戒，投下震撼彈；然而，最高法院刑六庭有不同意見，大法庭辯論後今宣示裁定，維持多數見解，認為對吸食海洛因、安非他命等一、二級毒品者，只要距離最近一次觀察勒戒、強制戒治時間逾3年，均應再聲請觀察勒戒，不因期間是否再犯、起訴或判刑而受影響。

大法庭辯論時，檢方曾指出，因最高法院刑事庭多數見解一出，至今累積近3600件案子未執行，其中包括1785件採多數見解而未執行觀察勒戒案、1792件判有罪確定未執行案件；如今大法庭統一見解，3600件案子也得以解套；然而，刑六庭提案大法庭的原因案件，在大法庭統一見解後，判決公訴不受理，回歸由檢察官審酌聲請觀察勒戒，或處分緩起訴附帶戒癮治療。

毒品危害防制條例修正前規定，若犯施用如海洛因、安非他命等第一、二級毒品者，經觀察勒戒、強制戒治完畢釋放5年後再犯，檢察官應再聲請觀察勒戒；修法後則規定，再犯毒品罪得觀察勒戒、強制戒治的年限縮短為「3年」，其餘不變。

新制7月15日上路，最高法院8月的刑庭會議多數認為，施用第一、二級毒品，經觀察勒戒、強制戒治完畢後逾3年再犯，無論期間是否再犯、起訴判刑，應再給一次觀察勒戒的機會，才能落實修法後寬厚刑事政策變革。

但由於最高法院刑庭會議結論沒有法律上的拘束力，各地檢察官「不知道如何處理手邊的吸毒案件」，高檢署最後召集各地檢署開會討論後，建議偵查中的毒品案件，被告若經觀察勒戒或強制治療完畢後已超過3年，由檢察官向法院聲請觀察勒戒裁定，但是裁定確定後「暫不執行」；審理中案件，吸毒被告若觀察、勒戒超過3年，檢察官已起訴或聲請簡易判決者，宜提起上訴；判決定讞者，也等大法庭見解統一後辦理。

大法庭上月底開庭辯論，邀請長庚醫院精神科醫師林式穀、中央警察大學行政警察學系專任教授許福生提供鑑定意見；許福生認為，應再給予施用毒品者觀察勒戒機會，吸毒者「再犯」很正常，雖然台灣要毒品除罪化很難，但現今毒品政策思維也逐漸轉變，從處罰變為治療，機構性醫療處分本應優於追訴。

林式穀指出，成癮是一種慢性、復發性疾病，完全可以預期施用毒品者「再犯」，而目前有159間戒癮機構、300多位成癮專科醫師，現今資源應足以負擔，未來希望提升緩起訴戒癮治療比例，並發展多元戒癮治療。

他認為，戒癮治療能讓施用毒品者保有工作、人際關係，再加上醫療資源介入，效果、成功率不能說百分之百，但大於觀察勒戒，更大於入監服刑。

最高法院大法庭。圖／聯合報系資料照片
最高法院大法庭。圖／聯合報系資料照片

毒品除罪化 檢察官

延伸閱讀

男子購買「真咖啡包」及砂糖 混充毒品出售遭起訴

統一7-ELEVEn獅隊封王優惠來了！CITY CAFE指定飲品買10送10

終於等到了！統一7-ELEVEn獅隊奪冠 小七優惠來了

基隆檢警聯席會議查賄 檢察長：超級毒品致死案起訴8人

相關新聞

大法庭統一毒品觀察勒戒見解！3600件「積案」可望解套

毒品危害防制條例新制7月中旬上路，最高法院刑事庭多數意見認為，對吸食海洛因、安非他命等一、二級毒品者，無論3年內是否再犯...

高雄前鎮距分局300公尺民宅遭槍擊掃射 嫌犯稱行車糾紛

高雄市前鎮區莊姓住戶住家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，案發地距離轄區警分局僅300公尺，員警火速趕往，在門...

慶富涉巡防艇詐貸首開庭 陳慶男喊頭暈不願多講

慶富集團承造巡防艇涉以不實發票向兆豐銀行詐貸1億4475萬元案今天首度開庭，集團總裁陳慶男上午坐著輪椅出庭喊冤，他以「我...

丟6.5公斤安毒調查官留原職上班！立委震怒：誰能接受

調查局航業調查處基隆站遺失6.5公斤安非他命，案發至今一年才曝光，引起社會譁然；立委鄭麗文在司法與法制委員會質詢調查局長...

高雄警局旁民宅遭掃射鋼珠彈 警署：肯定迅速破案逮人

高雄民宅今天遭掃射，距離前鎮警分局只有300公尺，警政署對此表示，這次民宅遭掃射的案件，用的是鋼珠彈，且數小時內就迅速逮...

影／陳之漢坐輪椅出庭自認無得罪人 被槍擊「是政治因素」

網紅「館長」陳之漢不滿離職女教練對健身房的評論，去年2月直播指對方在其他健身房任職時性騷擾男教練，被新北地檢署起訴妨害名...

高雄凌晨槍擊距警分局300公尺 陳其邁：重大案要速破

高雄市前鎮區今天清晨4時許發生民宅玻璃疑似被「槍擊」， 高雄市警方於近6時50分找到兩名嫌犯，疑為為行車糾拿BB槍射擊民...

被爆不甘小三改嫁撂黑衣爆打人夫 老議員認外遇駁恐嚇

台北市議員許家蓓之父、前議員許富男近來捲入強奪人妻事件！許富男被爆10多年前與一名百貨公司櫃姐外遇生子，2人分手後，櫃姐與現任老公A先生交往、結婚，但最近許富男竟帶黑衣人對A先生嗆聲、出手傷害，要求小孩「認祖歸宗」，而許富男則承認外遇，但反駁惡意指控都是子虛烏有。

高雄前鎮民宅遭槍擊掃射 地點距離分局300公尺警速逮人

高雄市前鎮區莊姓住戶住家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，該住處距離轄區警分局僅300公尺，員警火速趕往，在門...

高雄前鎮民宅遭掃射 警方查獲2涉案男子

高雄市前鎮區莊姓住戶家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，警方據報，在門外發現10多枚鋼珠，經查發現，有2輛轎車...

高雄傳擄童事件 犯嫌藍衣男落網

高雄洪姓男子昨晚帶著5歲的小男孩到五甲公園運動，不料過程中竟有一名葉姓男子，意圖趁洪不注意時，將男童抱走，幸好當時一旁民...

高雄孩童公園險遭擄 警方帶回一嫌偵訊

高雄鳳山區洪姓男子昨晚帶小孩到五甲公園運動，但一名陌生男子趁洪男不注意時抱走小孩，幸洪男追上阻止。警方今晚帶回27歲涉案...

熱門新聞

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

台南男持刀殺鄰居夫婦1死1傷 抱百萬致歉遭遺孀拒絕

台中西屯貨車撞4機車 一女騎士遭壓當場身亡兩傷者送醫

34歲女拔20顆牙後死亡 解剖初判「右肺吸入性肺炎」

影／台中高鐵特區建案工地火警 2移工失聯搜救中

泰山傳死亡車禍 熊貓外送員擦撞公車傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。