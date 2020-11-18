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慶富涉巡防艇詐貸首開庭 陳慶男喊頭暈不願多講

中央社 / 高雄18日電

慶富集團總裁、慶富造船公司負責人陳慶男（左）。聯合報資料照
慶富集團總裁、慶富造船公司負責人陳慶男（左）。聯合報資料照
慶富集團承造巡防艇涉以不實發票向兆豐銀行詐貸1億4475萬元案今天首度開庭，集團總裁陳慶男上午坐著輪椅出庭喊冤，他以「我頭很暈」為由不願多講，還當庭吞藥丸，訊後還押。

慶富集團涉向兆豐銀行詐貸案，高雄地方法院今天首度開庭，79歲的陳慶男上午坐著輪椅出庭應訊，但他除否認涉案，還頻頻以身體健康因素拒絕法官問話，最後被法警推著輪椅準備還押。

陳慶男出庭時表示，「我頭很暈」，要等到身體好點再回答法官問話。他隨後還從衣服口袋拿出藥丸當庭吞服。

陳慶男委任律師說，陳慶男頭暈有就醫檢查，但查不出原因。

高雄地檢署起訴指出，慶富在民國102年4月間以新台幣37億4200多萬元得標28艘巡防救難艇購建案，每艘造價約為1億3000萬元，慶富並因此向兆豐銀行簽訂綜合授信契約書。

不過，陳慶男在105、106年間出現資金缺口，便指示董事長特助兼下游廠商陳全雄，配合製作不實合約、開立不實發票，並據此向兆豐銀行請款，再由陳全雄將款項匯回慶富。之後更指示陳全雄要下游公司配合製作不實發票。

陳慶男取得款項後，都用於個人或慶富集團資金調度，但慶富財務狀況持續惡化，導致巡防艇逾期完工交付。海巡署106年11月底發函解約，慶富無法取得海巡專案款項，更無力償還已動用款項，兆豐銀行才發現受騙提告。

慶富 陳慶男 發票

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