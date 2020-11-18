高雄前鎮距分局300公尺民宅遭槍擊掃射 嫌犯稱行車糾紛

高雄市前鎮區莊姓住戶住家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，案發地距離轄區警分局僅300公尺，員警火速趕往，在門外發現10多枚鋼珠，幸未造成傷亡。警方在2小時後查獲邱姓、侯姓2男子，邱疑因行車糾紛，涉嫌持槍對莊住處掃射，全案依恐嚇、毀損罪等嫌移送法辦。

據了解，今天凌晨4點20分左右，在高雄市前鎮區一心一路190巷，突然傳出連珠槍響，莊姓住戶及鄰居聽見門窗玻璃擊破聲音，自睡夢中驚醒，莊外出察看，發現大門和窗戶有許多彈孔，趕緊向警方報案。

案發地距離高雄市警前鎮分局約300公尺，員警迅速趕抵，涉案人車已經逃離，警方在莊家門口找到19枚鋼珠，調閱相關監視畫面，發覺案發時段，有2輛轎車曾進出一心一路191巷，前後停留僅20秒離去，立即以車追人，查出2車分別由邱姓男子（26歲）及侯姓男子（23歲）駕駛，邱開在前面，涉嫌持空氣槍開槍射擊莊家門窗逃逸。

今天清晨6時許，通知邱、侯2人到案，邱帶警方到三民區鼎山街某停車場，在他的車內搜出1把空氣槍。邱供稱，他前幾天與莊姓屋主的兒子開車發生糾紛，正好有朋友認識對方，得知莊的住處，今天才找侯一起去對方住處開槍警洩憤。