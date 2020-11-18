丟6.5公斤安毒調查官留原職上班！立委震怒：誰能接受

調查局航業調查處基隆站遺失6.5公斤安非他命，案發至今一年才曝光，引起社會譁然；立委鄭麗文在司法與法制委員會質詢調查局長呂文忠，要求說明調查進度，呂文忠指出，鄭姓調查官仍在原職上班，也已對相關人員驗尿，另初步調查認為局本部鑑識科學處沒有疏失。

呂文忠說，對於航基站發生毒品遺失案，感到非常痛心、遺憾，上周二得知消息已組專案小組調查，先將主管調離現職接受調查，刑事責任部分已發交調查局北部機動站，並報請桃園地檢署偵辦。

被問及負責押送毒品的鄭姓調查官是否調職，呂文忠回應，鄭姓調查官仍在航基站原職上班，4名主管調離現職後，也因尚未掌握證據證明他們涉及刑事責任，依公務人員保障，「當然要讓他們繼續上班」。

此話一出引起鄭麗文不滿，「關鍵人物還讓他回原職上班，誰還敢相信調查局的辦案能力」，大眾無法接受這種說法，且毒品丟失至今一年，「證據早已煙滅、毒品早就被吸完了」，期間有任何隱情早已串供完成。

鄭麗文指出，根據消息調查局局本部鑑識科學處曾被打電話詢問有無收到毒品、為何沒有收到鑑定毒品報告，才得知毒品未送達鑑識科學處，難道沒有疏失？鄭姓調查官為何沒有懲處？

呂文忠回應，除了航基站之外，局本部也有進行調查，也不會全部接受約談人員的說法，「初步調查鑑識科學處做法、程序沒有疏失或責任；另外，也已經對相關人等驗尿，測謊部分則還沒有做。

呂文忠表示，因主管在監督上有責任，應該要優先處理，而懲處不會只有一波，事後還會有懲處，至於鄭姓調查官部分，須等調查釐清後，要看情節輕重不同，再行政懲處，且有一定程序，須經考績會討論。