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陳之漢坐輪椅出庭自認無得罪人 被槍擊「是政治因素」

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

網紅「館長陳之漢不滿離職女教練對健身房的評論，去年2月直播指對方在其他健身房任職時性騷擾男教練，被新北地檢署起訴妨害名譽；新北地院今天開準備庭，陳和女教練均到庭，雙方雖然針對犯罪事實有不同意見，但都有和解意願，預計最快下周進行調解程序。

陳之漢由於8月遭槍擊，目前行動不便。他表示，傷勢可能還得靜養2個月，暫時無法像以往一樣健身。至於槍擊案，能體諒警察真的非常辛苦，但現在還查不出開槍的真正動機，「我們沒有得罪任何人，我們也沒有經營黑幫事業，也沒有擋人財路，這個一定是政治的因素」，希望檢察官和警方都加油。

有關妨害名譽案件，檢警調查，離職女教練因為在網路評論在陳之漢的健身房工作要幫忙打掃，抱怨「前2小時在訓練，之後8小時都在掃地」，讓陳感到不滿，開直播反擊。由於陳直播內容提到女教練曾經性騷擾他人，指她為了此事被其他健身房開除，因此被控妨害名譽。

法庭上，陳否認有妨害名譽的犯意，其律師也稱女教練自己曾在社群網站提到「性騷擾」一詞，強調陳已盡到查證義務，但檢方認為律師辯詞是妄加揣測，不可採信。

女教練今天數度在法庭啜泣，其律師則指陳之漢所提出的證據根本與事實不符，不但證據裡的男性和性騷擾案件的男性是不同人，證據裡的男性也沒有被性騷擾的事實。

法院釐清全案爭點後，也詢問雙方是否有調解意願，經過短暫討論，最後安排雙方下周二開調解庭。

陳之漢開庭後表示尊重法院決定，並指「案件後續就看律師怎麼和對方談，這件案子已經拖2年了。夠了啦，真的夠了啦」；女教練開庭後則是婉拒接受採訪。

館長陳之漢今天坐輪椅出庭。記者陳俊智／攝影
館長陳之漢今天坐輪椅出庭。記者陳俊智／攝影

陳之漢 館長

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