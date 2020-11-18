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高雄凌晨槍擊距警分局300公尺 陳其邁：重大案要速破
高雄市前鎮區今天清晨4時許發生民宅玻璃疑似被「槍擊」， 高雄市警方於近6時50分找到兩名嫌犯，疑為為行車糾拿BB槍射擊民宅。高雄市長陳其邁今天強調，毒品、槍枝、街頭暴力都是零容忍，任何這些案件一定要全力破案。
由於今天早上發生槍擊的點距前鎮警分局約300公尺，引起相當的注意，也有議員關心此事。警察局長劉柏良表示，警方很快找到嫌犯，初步了解可能與行車糾紛所有關，嫌犯持BB槍射擊一住宅。
劉柏良表示，日前發生在漢神巨蛋的停車場汽車疑被槍擊案，經查的之後也是BB彈射擊，不是槍支，是停在停車場的汽車車主把狗留在車上，狗跳動引發汽車警報器一直響，嫌犯住在附近大樓，因受不了警報器，拿BB槍射擊汽車，全案已偵破。
對於高雄治安問題，陳其邁受訪時表示，治安工作不只警察同仁要嚴格執法，整個類似情境犯罪的周圍環境也要改善，像學校附近的照明、公園內設施等，讓公園的穿透性增加，見警率也要提升，今年大概編列汰舊警車跟相關設備改善經費約3億多元。
陳其邁表示，他已要求各轄區的警局針對一些治安熱點加強維護，尤其對於毒品，槍枝、街頭暴力一定零容忍 這些案件務必要全力破案。這一些重大刑案都能迅速破案，才會讓犯罪的成本增加，自然而然就能夠有效的遏止犯罪。
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