高雄前鎮民宅遭槍擊掃射 地點距離分局300公尺警速逮人

高雄市前鎮區莊姓住戶住家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，該住處距離轄區警分局僅300公尺，員警火速趕往，在門外發現10多枚鋼珠；經調查，有2輛轎車曾停在莊家門口，其中有人持槍連對門窗掃射，幸未造成傷亡。警方今天清晨查獲2名疑涉案的男子，可能因行車起糾紛，正深入調查案情。

據了解，今天凌晨4點20分左右，在高雄市前鎮區一心一路190巷，突然傳出連珠槍響，莊姓住戶及鄰居聽見門窗玻璃擊破聲音，自睡夢中驚醒，莊外出察看，發現大門和窗戶有許多彈孔，趕緊向警方報案。

現場距離高雄市警前鎮分局約300公尺，員警迅速趕抵，涉案人車已經逃離，警方在莊家門口找到10多枚鋼珠，調閱相關監視畫面，發覺有2輛轎車涉案，2車在莊家門口停車近20秒，開槍後離去。

警方追查，當時有2輛轎車自一心一路190巷駛離，立即以車追人，查出2車分別由邱姓男子（26歲）及侯姓男子（23歲）駕駛，邱開在前面，涉嫌持空氣槍開槍射擊莊家門窗；逃逸後，邱將車輛停在三民區鼎山街某停車場。

今天清晨6時許，警方前往帶人，在邱的車內搜出1把空氣槍；邱供稱，他前幾天與莊姓屋主的兒子開車發生糾紛，因正好有朋友認識對方，得知莊的住處，今天才找侯一起去對方住處開槍警洩憤。