快訊

上游泳課為何出意外？室內泳池常見的溺水原因與戲水風險

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄前鎮民宅遭槍擊掃射 地點距離分局300公尺警速逮人

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市前鎮區莊姓住戶住家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，該住處距離轄區警分局僅300公尺，員警火速趕往，在門外發現10多枚鋼珠；經調查，有2輛轎車曾停在莊家門口，其中有人持槍連對門窗掃射，幸未造成傷亡。警方今天清晨查獲2名疑涉案的男子，可能因行車起糾紛，正深入調查案情。

據了解，今天凌晨4點20分左右，在高雄市前鎮區一心一路190巷，突然傳出連珠槍響，莊姓住戶及鄰居聽見門窗玻璃擊破聲音，自睡夢中驚醒，莊外出察看，發現大門和窗戶有許多彈孔，趕緊向警方報案。

現場距離高雄市警前鎮分局約300公尺，員警迅速趕抵，涉案人車已經逃離，警方在莊家門口找到10多枚鋼珠，調閱相關監視畫面，發覺有2輛轎車涉案，2車在莊家門口停車近20秒，開槍後離去。

警方追查，當時有2輛轎車自一心一路190巷駛離，立即以車追人，查出2車分別由邱姓男子（26歲）及侯姓男子（23歲）駕駛，邱開在前面，涉嫌持空氣槍開槍射擊莊家門窗；逃逸後，邱將車輛停在三民區鼎山街某停車場。

今天清晨6時許，警方前往帶人，在邱的車內搜出1把空氣槍；邱供稱，他前幾天與莊姓屋主的兒子開車發生糾紛，因正好有朋友認識對方，得知莊的住處，今天才找侯一起去對方住處開槍警洩憤。

莊姓屋主則表示並沒和人結怨，但兒子不在家，警方持續了解是否莊的兒子與人結怨。

高雄市前鎮區莊姓住戶住家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，該住處距離轄區警分局僅300公尺。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區莊姓住戶住家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，該住處距離轄區警分局僅300公尺。記者林保光／翻攝

延伸閱讀

高雄前鎮民宅遭掃射 警方查獲2涉案男子

日晴夜星 前鎮之星訴說的城市光景

要警眷簽防酒駕連署惹議 前鎮分局：不強迫

高雄前鎮民宅火警 透天樓房4樓神明廳失火

相關新聞

被爆不甘小三改嫁撂黑衣爆打人夫 老議員認外遇駁恐嚇

台北市議員許家蓓之父、前議員許富男近來捲入強奪人妻事件！許富男被爆10多年前與一名百貨公司櫃姐外遇生子，2人分手後，櫃姐與現任老公A先生交往、結婚，但最近許富男竟帶黑衣人對A先生嗆聲、出手傷害，要求小孩「認祖歸宗」，而許富男則承認外遇，但反駁惡意指控都是子虛烏有。

高雄前鎮民宅遭掃射 警方查獲2涉案男子

高雄市前鎮區莊姓住戶家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，警方據報，在門外發現10多枚鋼珠，經查發現，有2輛轎車...

高雄凌晨槍擊距警分局300公尺 陳其邁：重大案要速破

高雄市前鎮區今天清晨4時許發生民宅玻璃疑似被「槍擊」， 高雄市警方於近6時50分找到兩名嫌犯，疑為為行車糾拿BB槍射擊民...

高雄前鎮民宅遭槍擊掃射 地點距離分局300公尺警速逮人

高雄市前鎮區莊姓住戶住家今天凌晨遭槍擊，門窗遭射擊出多處彈孔及彈痕，該住處距離轄區警分局僅300公尺，員警火速趕往，在門...

高雄傳擄童事件 犯嫌藍衣男落網

高雄洪姓男子昨晚帶著5歲的小男孩到五甲公園運動，不料過程中竟有一名葉姓男子，意圖趁洪不注意時，將男童抱走，幸好當時一旁民...

高雄孩童公園險遭擄 警方帶回一嫌偵訊

高雄鳳山區洪姓男子昨晚帶小孩到五甲公園運動，但一名陌生男子趁洪男不注意時抱走小孩，幸洪男追上阻止。警方今晚帶回27歲涉案...

高雄公園孩童險遭擄走 歹徒在逃警鎖定犯嫌

昨天晚上7點多時，高雄鳳山區五甲公園傳出男子強擄小孩事件，一名洪姓男子帶著孩子到公園運動，突遇上不明人士想將孩童抱走，洪...

基隆檢警聯席會議查賄 檢察長：超級毒品致死案起訴8人

基隆地檢署今天召開檢警聯席會議，邀集警、調、軍、政風、海巡、移民、關務等機關與會，為農漁會選舉查賄制暴暖身開跑。檢察長...

商討債務喬不攏國道被丟包 警方循線逮人

高雄張姓男子昨天下午1點多時，在三民區建興路、正忠路口附近的住家，與他人商談債務，搭上友人車輛後才發現有另一名債主楊姓男...

台南男持刀殺鄰居夫婦1死1傷 抱百萬致歉遭遺孀拒絕

台南市新營區男子陳建松與鄰居陳姓夫妻長期相處不睦，今年7月3日晚間8時多因細故又發生爭吵，陳建松情緒失控，拿出隨身刀械往...

男高速撞斷電桿車毀人無傷 造成大停電台電求償

台南市佳里區子龍里麻佳公路16日凌晨1點多，一輛黑色小客車疑高速撞斷路旁電線桿，造成附近250戶大停電，小客車車頭嚴重毀...

基隆一夜2起殺人未遂案！2男被砍傷 警以車追人主嫌落網

基隆市柯姓男子疑得知女友與人聚會時喝醉，被身分不明男子攙扶下樓，事後追查男子身分。當天在場的賴男也被柯質問，賴的弟弟認為...

熱門新聞

影／女1次被拔20顆牙 隔天昏迷送醫不治家屬求真相

台南男持刀殺鄰居夫婦1死1傷 抱百萬致歉遭遺孀拒絕

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

工人死了16年意外被警方「復活」 工地老闆難以置信

影／北港女警告別式 母哭斷腸：女兒不會回來了

34歲女拔20顆牙後昏迷死亡明解剖 醫院：靜候司法調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。