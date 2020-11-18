被爆不甘小三改嫁撂黑衣爆打人夫 老議員認外遇駁恐嚇

台北市議員許家蓓之父、前議員許富男近來被爆捲入強奪人妻事件，遭控率黑衣人圍堵恐嚇昔日小三的現任老公。圖擷典藏台灣網站。

台北市議員許家蓓之父、前議員許富男近來捲入強奪人妻事件！許富男被爆10多年前與一名百貨公司櫃姐外遇生子，2人分手後，櫃姐與現任老公A先生交往、結婚，但最近許富男竟帶黑衣人對A先生嗆聲、出手傷害，要求小孩「認祖歸宗」，而許富男則承認外遇，但反駁惡意指控都是子虛烏有。

據《鏡週刊》報導，櫃姐的現任丈夫於今年3月相識，當時櫃姐告知A先生過去曾有一段婚史且育有一子，A先生坦然接受，並將小孩視如己出，兩人順利交往。豈料，A先生某晚卻遭黑衣人圍堵，一名帶頭男子表明身分是「議員許富男」、是櫃姐的「老公」，A先生遭黑衣人狠揍，而一旁的櫃姐見狀趕緊報警；事後，A先生痛斥許富男多次騷擾他與妻兒，並決定向其提告。

對於A先生的指控，許富男向週刊回應，自己絕無教唆恐嚇，A先生聲稱被打當天，他接獲警方通知到派出所做筆錄，但不認識所謂的黑衣人，他也反控爆料人為了向他敲詐、勒索而聲稱要「對小孩不利」，更利用關係向媒體爆料，根本是惡人先告狀。

許富男表示，14年來細心照顧櫃姐與自己生下的小孩，買房車、供小孩讀貴族學校，但櫃姐卻移情別戀，還經常向他要錢，雙方引發衝突。他說，他唯一的錯誤只有對不起家庭、女兒許家蓓，並希望爆料人的「惡意指控」由他一人承擔，別傷害他的家人。