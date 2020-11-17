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高雄孩童公園險遭擄 警方帶回一嫌偵訊
高雄鳳山區洪姓男子昨晚帶小孩到五甲公園運動，但一名陌生男子趁洪男不注意時抱走小孩，幸洪男追上阻止。警方今晚帶回27歲涉案葉姓男子漏夜偵訊，朝妨害自由罪偵辦。
高雄市政府警察局鳳山分局今天表示，晚間8時50分已將涉案葉姓男子帶回說明，據了解葉男矢口否認擄童。警方目前正在漏夜偵訊，釐清葉男犯案動機，全案朝向妨害自由罪嫌偵辦。
鳳山分局五甲派出所昨晚8時許獲報，洪男晚間7時許帶小孩在鳳山五甲公園運動時，突然有路人朝他大喊「你的小孩被抱走了」。洪男回頭發現一名陌生男子抱走他的小孩，趕忙追上喝止，陌生男子見狀才放下洪男小孩逃跑。
五甲派出所長林福雄今天晚間指出，警方除派員在周邊巡邏，鳳山分局也成立專案小組全力調閱相關影像及清查可疑人車，同時也在公園以警車巡邏、守望，讓附近居民安心。
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