高雄孩童公園險遭擄 警方帶回一嫌偵訊

高雄鳳山區洪姓男子昨晚帶小孩到五甲公園運動，但一名陌生男子趁洪男不注意時抱走小孩，幸洪男追上阻止。警方今晚帶回27歲涉案葉姓男子漏夜偵訊，朝妨害自由罪偵辦。

高雄市政府警察局鳳山分局今天表示，晚間8時50分已將涉案葉姓男子帶回說明，據了解葉男矢口否認擄童。警方目前正在漏夜偵訊，釐清葉男犯案動機，全案朝向妨害自由罪嫌偵辦。

鳳山分局五甲派出所昨晚8時許獲報，洪男晚間7時許帶小孩在鳳山五甲公園運動時，突然有路人朝他大喊「你的小孩被抱走了」。洪男回頭發現一名陌生男子抱走他的小孩，趕忙追上喝止，陌生男子見狀才放下洪男小孩逃跑。