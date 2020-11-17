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基隆檢警聯席會議查賄 檢察長：超級毒品致死案起訴8人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆地檢署今天召開檢警聯席會議，邀集警、調、軍、政風、海巡、移民、關務等機關與會，為農漁會選舉查賄制暴 暖身開跑。檢察長柯麗鈴表示，新興毒品流行於年輕族群，溯源追查斷源工作格外重要，對於近來造成多起死亡案件的「超級毒品」PMMA，基隆地檢署已起訴販毒7人、製毒1人。

會中基隆地檢署與各警、調單位分別就近一年之工作內容提出報告，並針對人頭帳戶（門號）移送處理原則、偵查不公開、少年犯之處理、酒駕案件證據調查等議題進行討論及意見交換，與會檢察官吳廣莉、庭長王福康就實務面提出意見。

柯麗鈴說，明年2月21日起，將分別舉行全國基層農會、漁會選任人員改選及總幹事遴選工作，已要求檢、警、調、政風重視此次選舉查察工作，一起為查賄制暴暖身開跑。

柯麗鈴還指出，新興毒品流行於年輕族群，溯源追查斷源工作格外重要，對於近來造成多起死亡案件之「超級毒品」PMMA，基隆地檢署已起訴販毒7人、製毒1人，有賴各單位合作，期許將毒品溯源「團隊合作」的經驗運用在各類案件的偵辦上，提升辦案能量。

基隆檢警聯席會議查賄，檢察長：超級毒品致死案起訴8人。圖／基隆地檢署提供
基隆檢警聯席會議查賄，檢察長：超級毒品致死案起訴8人。圖／基隆地檢署提供
基隆檢警聯席會議查賄，檢察長：超級毒品致死案起訴8人。圖／基隆地檢署提供
基隆檢警聯席會議查賄，檢察長：超級毒品致死案起訴8人。圖／基隆地檢署提供

毒品 基隆

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