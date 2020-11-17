恆春男子落海失蹤未尋獲 搜救人員持續搜尋
屏東恆春鎮45歲的吳姓男子今天上午到鵝鑾鼻龍坑海岸採捕海菜落海失蹤。海巡、消防與空勤總隊動員海空陸擴大搜尋，截至傍晚天黑仍未尋獲，明天將持續搜尋。
吳男友人上午9時多向屏東縣消防局報案，指兩人一起至龍坑岸際採捕海菜，不久發現吳男失蹤。海巡署南部分署第8巡防區指揮部轉接獲119通報，調派第六三中隊巡邏組、興海、鵝鑾鼻、香蕉灣等鄰近安檢所，以及艦隊分署第14海巡隊巡防艇前往處置。
包括墾丁國家管理處、墾丁消防分隊會同海巡人員，分別由海上巡防艇、陸上9車18人搜尋，並申請空勤總隊直升機空中搜索，加上民間威鯨救難協會2台水上摩托車共同擴大偵蒐海域範圍。截至下午5時30分都沒有尋獲吳男，海巡表示，明天將持續搜尋。
南部分署呼籲，恆春岸際潮汐變化落差大，民眾岸際從事採捕或水域遊憩活動時，應謹慎小心注意自身安全，同時呼籲民眾在岸際倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可撥打「118」海巡電話，將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。
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