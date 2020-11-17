北市警執行全國掃黑 檢肅4治平目標

台北市警察局刑事警察大隊配合警政署執行全國「同步掃黑行動」專案，於2至13日共檢肅到案4名治平專案目標、25名成員，另查獲涉殺人、詐欺和毒品等違法案件共988人。

市刑大今天召開破案記者會，副大隊長蔡金龍表示，為遏制暴力犯罪組織從事集團性暴力討債、詐欺、毒品等危害治安事件，特別配合警政署執行全國「同步掃黑行動」專案，12天共計檢肅到案治平專案目標4人及成員25人。

同時，查獲涉嫌殺人、重利、詐欺、販賣毒品等各類違法案件計988人，並臨檢掃蕩相關行業處所171處。

其中，警方破獲以段嫌為首的詐欺、暴力犯罪集團，此集團成員自今年8月起冒充檢警身分，向被害人佯稱其銀行帳戶為詐欺人頭帳戶，須保管被害人錢財，進而約定面交款項得逞。

另經深入調查發現，此集團還偽裝成金融公司執行長的身分，在社群網路刊登「投資輕鬆獲利」廣告，再以LINE人頭帳戶誘騙被害人投資可高獲利，不法獲利達新台幣上千萬元。

除此之外，此集團車手原以為自己是應徵快遞收件工作，事後才發現是遭詐欺集團利用，且車手不滿遭警方逮捕後，車手首領和幹部都不聞不問，一時氣憤便侵占所收取的詐欺贓款，並躲避詐欺集團追討，使得集團憤而在社群網站公告車手個資和提供懸賞金協尋，甚至還持槍、糾眾毆打威脅被害人。

全案先於9至11月間陸續查緝3名車手到案，再循線查緝到段嫌等4人到案，並查扣作案用筆記型電腦、手機、事務機、無線對講機、假證件等證物，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。