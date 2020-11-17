基隆入夜不平靜 兩起殺人未遂各有一男被砍傷

基隆市柯姓男子疑得知女友與人聚會時喝醉，被身分不明男子攙扶下樓，事後追查男子身分。當天在場的賴男也被柯質問，賴的弟弟認為柯口氣不佳，相約談判。賴一行4人約柯在派出所附近碰面「以防萬一」，柯方共有6人到場，雙方起爭執後涉嫌互毆，賴弟並遭人持西瓜刀砍傷。警方循線今早將柯等6人帶回偵詢，依殺人未遂等罪嫌偵辦。

基隆市入夜後不平靜，昨晚和今天凌晨先後發生兩起殺人未遂案。簡男與許男疑有債務糾紛，雙方昨晚在碧砂漁港附近談判時，簡被許的同夥持刀砍傷。警方逮捕許男偵詢後，依殺人未遂罪嫌將全案送辦，並追查兩名同夥到案。

今天凌晨義一路也有名男子被人殺傷，據了解，起因疑為柯男不滿女友日前酒後被男性扶下樓，一一詢問當天在場人士，追查這名男子身分時，賴弟認為柯男詢問他哥哥的態度不佳，要求道歉，雙方今天凌晨1點多約在義一路談判。

賴男兄弟擔心擦槍走火，約柯在警二分局信六路派出所附近談判。雙方見面後起衝突，過程中賴的弟弟背部被人持刀砍傷。