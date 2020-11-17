基隆入夜不平靜 兩起殺人未遂各有一男被砍傷
基隆市柯姓男子疑得知女友與人聚會時喝醉，被身分不明男子攙扶下樓，事後追查男子身分。當天在場的賴男也被柯質問，賴的弟弟認為柯口氣不佳，相約談判。賴一行4人約柯在派出所附近碰面「以防萬一」，柯方共有6人到場，雙方起爭執後涉嫌互毆，賴弟並遭人持西瓜刀砍傷。警方循線今早將柯等6人帶回偵詢，依殺人未遂等罪嫌偵辦。
基隆市入夜後不平靜，昨晚和今天凌晨先後發生兩起殺人未遂案。簡男與許男疑有債務糾紛，雙方昨晚在碧砂漁港附近談判時，簡被許的同夥持刀砍傷。警方逮捕許男偵詢後，依殺人未遂罪嫌將全案送辦，並追查兩名同夥到案。
今天凌晨義一路也有名男子被人殺傷，據了解，起因疑為柯男不滿女友日前酒後被男性扶下樓，一一詢問當天在場人士，追查這名男子身分時，賴弟認為柯男詢問他哥哥的態度不佳，要求道歉，雙方今天凌晨1點多約在義一路談判。
賴男兄弟擔心擦槍走火，約柯在警二分局信六路派出所附近談判。雙方見面後起衝突，過程中賴的弟弟背部被人持刀砍傷。
信六路派出所員警聽到爭吵聲前往查看，柯等6人一哄而散。賴的弟弟經送醫急救後脫險，警方追查嫌犯身分，今晨通知柯等6人通知到案，依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆等罪嫌偵辦。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言