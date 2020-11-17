聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／女子攜槍彈上街 桃警取締違停意外查到槍
桃園市37歲高姓女子日前晚開車在桃園區安樂街、朝陽街一段口，違規併排占用道路，市警局保大員警開巡邏車經過，高女看見警察心虛開車離開，保大今天上午表示，警方見狀可疑上前攔查，未料高女回答跳針，否認包包是她的，警方在車內包包意外查獲1把改造手槍、子彈及微量安非他命毒品，女子攜槍少見，警方進一步追查槍械來源。
警方表示，高女夜間開車停在桃園區安樂街巷道，違規停在路中，影響行車，警方巡邏經過，高女自己心虛離開，警方上前攔檢，高女受檢回答言詞閃躲，讓警方更起疑，在高女同意檢查車內包包，意發現3小包安非他命毒品，另有1把改造手槍及槍管3支、子彈4顆，當場將高女帶回偵辦。
高女在警訊盤查時，先否認身上攜帶違禁品，警方查獲毒品、槍械聲調拉高否認包包是她的，她辯稱，毒品、槍械都是綽號「阿嘉」男子寄放，她不知阿嘉去向。
警方表示，市警局鑑識中心鑑定該把槍械具殺傷力，女子隨身攜帶槍械少見，高女對槍械、毒品說詞避重就輕，顯有隱情，訊後將高女依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪移送桃園地檢署偵辦、追查槍械毒品來源。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言