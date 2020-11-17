影／女子攜槍彈上街 桃警取締違停意外查到槍

桃園市37歲高姓女子日前晚開車在桃園區安樂街、朝陽街一段口，違規併排占用道路，市警局保大員警開巡邏車經過，高女看見警察心虛開車離開，保大今天上午表示，警方見狀可疑上前攔查，未料高女回答跳針，否認包包是她的，警方在車內包包意外查獲1把改造手槍、子彈及微量安非他命毒品，女子攜槍少見，警方進一步追查槍械來源。

警方表示，高女夜間開車停在桃園區安樂街巷道，違規停在路中，影響行車，警方巡邏經過，高女自己心虛離開，警方上前攔檢，高女受檢回答言詞閃躲，讓警方更起疑，在高女同意檢查車內包包，意發現3小包安非他命毒品，另有1把改造手槍及槍管3支、子彈4顆，當場將高女帶回偵辦。

高女在警訊盤查時，先否認身上攜帶違禁品，警方查獲毒品、槍械聲調拉高否認包包是她的，她辯稱，毒品、槍械都是綽號「阿嘉」男子寄放，她不知阿嘉去向。