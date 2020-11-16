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陸籍船長不認下令槍殺海盜 求交保回大陸找證人

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄籍「屏新101」漁船8年前在印度洋公海域遇上索馬利亞海盜，中國大陸籍代理船長汪峰裕涉要巴基斯坦籍傭兵開槍，射殺漂浮海面的4海盜，被依殺人罪嫌起訴；高雄地院今天首度開庭，他辯稱是別人下令開槍，也向法官請求交保，才能回中國大陸找尋在場的另名船長來台作證。

在押的汪峰裕（43歲）今天出庭表示，他當時確實有聽到槍聲，但傭兵要不要開槍，完全是「上面（指船東）」授意，且都是正當防衛程序。

汪峰裕也說，網路流傳的畫面中，有人喊「開槍」、「開槍」，明顯是東北口音、不是他；汪的委任律師也指，影片中兩度拍到屏新101漁船上人員，疑刻意栽贓，希望申請刑事局能鑑定影片有無遭變造，並比對聲紋是否跟汪吻合。

法官當庭提出案發時在場「春億217」船長劉紹忠傳真的證詞，給汪峰裕指認，法官希望汪在大陸的胞兄協助找劉來出庭，汪藉此表示，如果法院同意交保，他回大陸能親自找劉紹忠來台作證，但開庭後還押。

此案源於2014年8月間一段開槍射殺海盜的影片，被上傳Youtube後引發國際關注，因畫面出現春億217號漁船，還有人說中文，檢方追查後發布通緝汪峰裕等3人；汪今年8月搭船至高雄港，隨即遭逮捕收押。

據了解，汪峰裕先前應訊時承認，確定當時對方是海盜、一直跟著他們，當海盜的船靠近時，1名山東籍船長的船先就撞上去，都是為了自衛，開槍之前傭兵也有跟原公司確認過；但隔一次開庭，汪翻供，辯前一次的說法「我是假設、打比方，假設遇到事情會怎麼處理」。

開槍射殺的影片有錄到高雄籍「春億217」漁船，檢方才進一步查出另艘高雄「屏新101」漁船涉案。圖／翻攝Youtube
開槍射殺的影片有錄到高雄籍「春億217」漁船，檢方才進一步查出另艘高雄「屏新101」漁船涉案。圖／翻攝Youtube
高雄籍「屏新101」漁船8年前在印度洋公海域遇上索馬利亞海盜，中國大陸籍代理船長汪峰裕遭控要傭兵開槍，射殺漂浮海面的4名海盜。圖／翻攝Youtube
高雄籍「屏新101」漁船8年前在印度洋公海域遇上索馬利亞海盜，中國大陸籍代理船長汪峰裕遭控要傭兵開槍，射殺漂浮海面的4名海盜。圖／翻攝Youtube

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