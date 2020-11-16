影／新莊凶殺案 死者員工指控對方隨機殺人

新北市新莊區今天傍晚發生的命案，41歲周姓凶嫌自首後供稱不滿58歲徐姓死者過去常在朋友圈中說他會「酒後亂性」、「愛發酒瘋」，因此殺人洩憤。但死者的公司員工否認彼此相識，指控嫌犯根本就是隨機殺人。

警方調查，徐姓死者是新莊區化成路一家小型橡膠工廠老闆，今天下午5時許剛下班，才戴好安全帽準備離開，卻被發現昏迷躺在傾倒的機車旁，因無人目擊，報案人以為發生交通事故，但是救護車趕抵卻發現他的腹部有刀傷，最後因失血過多，急救無效宣告死亡。

周嫌行凶後馬上騎機車到新莊警分局偵查隊自首，警方剛開始懷疑他自稱殺人，後來從醫院獲得證實。周嫌是死者的橡膠工廠對面塑膠射出工廠員工，警方調閱監視器發現，徐姓死者準備騎機車下班時，周嫌衝過去對他連續揮拳，接著走到對面，從機車內拿出刀子折返，連續刺殺腹部4刀。

周嫌自首後聲稱，雙方3年前在餐會結識，後來聽說徐男常會說他壞話，因此懷恨在心。周嫌還說今天本來想自殺，臨時改變主意先去找徐男報仇，在工廠埋伏伺機殺人。

但是徐姓死者的員工憤憤不平說，左鄰右舍眾多工廠，其實平常並沒有往來，橡膠廠和塑膠廠彼此行業不同，更無什麼聯誼餐會，他指控嫌犯根本就是隨機殺人。