召開工作會議 法務部：參採建言落實人權保障

法務部今天召開人權工作小組會議，邀請學者專家與會，就「少年矯正學校多元教育與性別平權之實施」等議題交換意見，後續將參酌意見，以人權保障為出發點進行研議。

法務部發布新聞稿指出，為落實主管之人權保障業務，今天召開人權工作小組第19次會議，會議由部長蔡清祥擔任主席，邀請長期關注人權議題的學者專家與會擔任委員，法務部所屬相關機關、單位並派員列席。

蔡清祥致詞時表示，法務部近期在人權工作進展，包括「羈押法」、「監獄行刑法」及兩法授權之子法，已於7月15日生效；已完成刑法修法提高凌虐及妨害兒少身心發展罪的被害人年齡至18歲，符合聯合國兒童權利公約的意旨。

以及行政院院會通過法務部擬具的「民法部分條文」等修正草案，將成年年齡由20歲修正為18歲，另將訂婚年齡修正為男性及女性均為17歲，結婚年齡均為18歲。

會議中各委員就「少年矯正學校多元教育與性別平權之實施」的專案報告、「精神障礙犯罪者刑事處遇制度」及「強化司法官學院人權教育內容與方式」等議題進行討論，並充分交換意見。

這次會議決議，凡涉及法務部業務部分，將請法務部相關主管機關參酌委員們的意見，以人權保障為出發點，再進一步研議及評估各項建議的可行性，並對外具體回應，以落實人權保障。