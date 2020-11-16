調查官搞丟6.5公斤安毒 局長呂文忠：送桃園地檢偵辦

國內青少年遭遇新興毒品施用後猝死的「致命危機」還無法有效解決，學者再警告二級毒品大麻正危害台灣。學者入監訪談毒販發現，施用大麻者不乏高社經地位的白領階級者，也有許多來自富裕家庭的年輕人，他們總以為抽大麻不會成癮、沒太大副作用，「菸都可以抽，為何大麻不能抽？」恐有擴大流行趨勢。

2020-11-16 19:39