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調查官搞丟6.5公斤安毒 局長呂文忠：送桃園地檢偵辦

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

圖為日前法務部調查局長呂文忠（左）宣布與泰國警方攜手合作破獲跨國運毒案，展現政府斷根溯源、拒毒於關外的決心。如今卻爆出有其他毒品案證物遺失事件。中央社
圖為日前法務部調查局長呂文忠（左）宣布與泰國警方攜手合作破獲跨國運毒案，展現政府斷根溯源、拒毒於關外的決心。如今卻爆出有其他毒品案證物遺失事件。中央社
調查局爆遺失已扣案6.5公斤獲案安非他命醜聞，調查局內部調查後，將涉案4名調查官調非主管職務議處，案再交檢調追查是否有刑事責任。

調查局長呂文忠今天說，行政懲處已公告在調查局內網，至於外界另議論涉案調查官的刑事責任，已簽報立案，發交調查局北部機動站偵查，並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

涉案四名調查官的議處分別是航業處基隆站主任張益豐改調桃園處專門委員，航業處國安科長林聖智改調航業處調查專員，航業處基隆站機動組長徐宿良改調調查專員，督察處督察莊國僑改調台北處專門委員。

調查局督察處上周約談時任航基站副主任林聖智、航基站毒品案承辦人、負責運送毒品的調查官，被調查對象均否認不法，但承認贓物確已遺失。

調查局高層透露，本案純粹為處理贓證物過失，相信同仁並無犯罪故意，至於是否有過失法律責任、或湮滅證物的刑事責任，既然已專案調查，只能要求當事人盡力說明。

調查局從未發生過毒品物證滅失事件，本次事件發生後，「調查」1年又沒下文，凸顯行政流程尚不止表面出現問題而已；呂文忠今天表示，會要求北機站盡速查辦。

調查局航業處基隆站去年11月破獲一起安非他命運毒案，辦案過程將6.5公斤毒品搞丟，「案發」1年迄未尋獲，這也是調查局首次發生毒品證物遺失事件，引發軒然大波。

毒品 基隆 調查局

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