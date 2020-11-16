屏東縣近700名外籍生 警方提點在台灣如何保護自己
台南女大生命案後，校園安全引發關注重視，屏東縣約有近700名外籍學生，其中馬來西亞籍學生280人最多，屏東縣警局與屏東科技大學合作，今在屏科大國際學院與外籍生座談，提醒外籍生在台灣若遇到危險，如何保護自己，也讓外籍學生與警政單位面對面交流。
屏東科技大學校地面積廣闊，屏科大國際事務處指出，透過座談會，讓外籍生更有概念提高自我保護意識。屏東縣警察局副局長林英仁說，座談會分四大主題，人身安全、校園安全、校園毒品防制與人口販賣議題，與學生們共同討論，營造安居生活環境。
座談會由警察局外事科人員擔任翻譯，外籍學生關心，警方協助校園安全，有沒有相關量化數據？內埔警分局指出，屏科大學生約有6千人賃居，警方強化租屋處簽巡，一天最多14班，也將家戶訪查與查巡針對賃居處，守望、路檢勤務強化校園周邊。
由於這周是期中考周，今參與外籍學生有來自馬來西亞、越南、印度、印尼、日本與南非等約60名學生參與。屏東縣警局指出，考量外籍學生對台灣相關法令、文化及環境了解不深，稍不注意即可能遭受危害，座談會提升學生自我安全意識。
警察局長李文章說，屏東縣內有近700名外籍學生，以馬來西亞籍學生約280名最多。警政署著手規畫建置智慧型手機的警政服務APP英文介面，預計未來上線後可讓外籍人士使用更親切，警方也提醒學生發現可疑人事，告知學校或逕向警察局舉發，警方將依事件性質處置或偵辦，確保學生人身安全。
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